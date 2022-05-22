Прорывались в Мариуполь на вертолетах — Билецкий о помощи бойцам из Азовстали

Вся страна гордится своими защитниками, в частности, бойцами из Азовстали. Но им не удалось бы выстоять так долго без подкрепления: вооружения, лекарств, продовольствия и т.д.

Основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий рассказал в интервью изданию Украинская правда о героизме экипажей вертолетов, которые прорывались в заблокированный рашистами Мариуполь.

Такого не увидишь даже в кино

По словам Билецкого, было более пяти попыток прорваться по воздуху и передать помощь азовцам. Все, кроме последних двух, были успешными.

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— Сначала все было хорошо. А под конец понятно, что враг развивается, смотрит, понимает, что в Мариуполь прорываются вертолеты.

В этих попытках нужно в первую очередь выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков.

Ни в каких “падениях черного ястреба” (британско-американская историческая военная драма режиссера Ридли Скотта — ред.) американцы не позволяли себе входить на более сотни километров в глубоко эшелонированную систему ПВО при патрулировании истребителей врага в воздухе.

Таких операций никогда в истории человечества не было, — рассказывает первый командир полка Азов.

Эта спецоперация была спланирована и проходила благодаря ГУР Минобороны. Роль Билецкого заключалась в организации десанта. Вертолетами удалось переправить 72 азовца для усиления обороны Мариуполя.

Последний вылет вертолета

— В последний вылет на вертолете согласились лететь врачи. Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга — всего пять представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра. Я думаю, что рано или поздно можно будет называть фамилии этих людей. Это действительно для меня герои, — отметил Белецкий.

Конечно, каждый раз было сложно лететь, но труднее всего первым и последним. Ведь к тому моменту рашисты уже вычислили маршрут полета и расположили соответствующим образом средства ПВО.

Они летели, ясно понимая, что вероятность (погибнуть — ред.) просто огромная. Но они летели, потому что понимали, что там умирают наши, — подчеркнул основатель Азова.

Когда-то о героизме командира первого экипажа вертолетов снимут фильм. Этому пилоту будет что рассказать.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал, какой была задача бойцов из Азовстали и в чем их подвиг.