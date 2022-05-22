Проривались до Маріуполя на вертольотах — Білецький про підмогу бійцям з Азовсталі

Уся країна пишається своїми захисниками, зокрема бійцями з Азовсталі. Проте вони не змогли б витримати так довго без підкріплення: озброєння, ліків, продовольства тощо.
Засновник та перший командир полку Азов Андрій Білецький розповів в інтерв’ю виданню Українська правда про героїзм екіпажів вертольотів, які проривались до заблокованого рашистами Маріуполя.
За словами Білецького, було понад п’ять спроб прорватись повітрям та передати допомогу азовцям. Усі, крім останніх двох, були успішними.
— Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти.
У цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків.
У цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків.
Ні в яких “падіннях чорного яструба” (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта — ред.) американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі.
Таких операцій ніколи в історії людства не було, — розповідає перший командир полку Азов.
Таких операцій ніколи в історії людства не було, — розповідає перший командир полку Азов.
Ця спецоперація була спланована і проводилася завдяки ГУР Міноборони. Роль Білецького полягала в організації десанту. Так гелікоптерами вдалось переправити 72 азовці для посилення оборони Маріуполя.
— В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурги — загалом п’ять представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з Дніпра. Я думаю, що раніше чи пізніше можна буде називати прізвища цих людей. Це справді для мене герої, — зазначив Білецький.
Звісно, кожного разу було складно летіти, але найважче було першим й останнім. Адже на той момент рашисти вже вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.
Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути — ред.) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші, — наголосив засновник Азову.
Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути — ред.) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші, — наголосив засновник Азову.
Колись про героїзм командира першого екіпажу гелікоптерів знімуть фільм. Цей пілот має що розповісти.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил України розповів, яким було завдання бійців з Азовсталі та в чому їхній подвиг.