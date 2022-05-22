Проривались до Маріуполя на вертольотах — Білецький про підмогу бійцям з Азовсталі

Уся країна пишається своїми захисниками, зокрема бійцями з Азовсталі. Проте вони не змогли б витримати так довго без підкріплення: озброєння, ліків, продовольства тощо.

Засновник та перший командир полку Азов Андрій Білецький розповів в інтерв’ю виданню Українська правда про героїзм екіпажів вертольотів, які проривались до заблокованого рашистами Маріуполя.

Такого не побачиш навіть у кіно

За словами Білецького, було понад п’ять спроб прорватись повітрям та передати допомогу азовцям. Усі, крім останніх двох, були успішними.

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— Спочатку все було добре. А під кінець зрозуміло, що ворог розвивається, дивиться, розуміє, що в Маріуполь прориваються вертольоти.

У цих спробах треба в першу чергу виділити героїзм і максимальний професіоналізм українських льотчиків.

Ні в яких “падіннях чорного яструба” (британсько-американська історична військова драма режисера Рідлі Скотта — ред.) американці не дозволяли собі входити на більш ніж сотню кілометрів в глибоко ешелоновану систему ППО при патрулюванні винищувачів ворога в повітрі.

Таких операцій ніколи в історії людства не було, — розповідає перший командир полку Азов.

Ця спецоперація була спланована і проводилася завдяки ГУР Міноборони. Роль Білецького полягала в організації десанту. Так гелікоптерами вдалось переправити 72 азовці для посилення оборони Маріуполя.

Останній виліт гелікоптера

— В останній виліт у гелікоптері погодилися летіти лікарі. Це була медсестра, анестезіолог, два хірурги — загалом п’ять представників медичного персоналу, цивільних. Це люди з Дніпра. Я думаю, що раніше чи пізніше можна буде називати прізвища цих людей. Це справді для мене герої, — зазначив Білецький.

Звісно, кожного разу було складно летіти, але найважче було першим й останнім. Адже на той момент рашисти вже вирахували трасу польоту і розташували відповідним чином засоби ППО.

Вони летіли, чітко розуміючи, що вірогідність (загинути — ред.) просто величезна. Але вони летіли, бо розуміли, що там помирають наші, — наголосив засновник Азову.

Колись про героїзм командира першого екіпажу гелікоптерів знімуть фільм. Цей пілот має що розповісти.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України розповів, яким було завдання бійців з Азовсталі та в чому їхній подвиг.