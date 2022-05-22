Світ

Після Бучі та Бородянки — з Росією жодних справ! Потужний виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

Вікторія Мельник, практикантка сайту 22 Травня 2022, 16:00

Більше відео
0:03:28
Українські біженці в Чехії
Біженці у Чехії: українці мріють повернутися додому — кількість людей на кордоні збільшується
Джо Байден підписав законопроєкт про виділення 40 мільярдів доларів Україні
Джо Байден підписав законопроект про виділення 40 мільярдів доларів Україні. На що підуть гроші
0:01:56
Скільки коштує для Росії день війни в Україні
Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Дивитись більше

Останні відео
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022

Україна та Польща пишуть новий том спільної історії — основні тези зі звернення Зеленського у Верховній Раді
Реферндуми в Україні
Що таке референдум простими словами: приклади з історії та чи бути “ХНР”
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:29:49
Анджей Дуда
Після Бучі та Бородянки — з Росією жодних справ! Потужний виступ Анджея Дуди у Верховній Раді
Андрій Білецький розповів про підтримку гарнізону в Маріуполі
Проривались до Маріуполя на вертольотах — Білецький про підмогу бійцям з Азовсталі
Українські військові, зсу
Коли Україна піде в контрнаступ та скільки військових РФ залишилось вмирати за ідею Путіна — експерти СІТ
0:04:11
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги: Ольга Батова про програму
0:00:29
ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Їх настигла карма! Як ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала міст і обстрілювала Сєвєродонецьк
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня
Більше відео
воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Андрій Білецький розповів про підтримку гарнізону в Маріуполі
Читати далі
Проривались до Маріуполя на вертольотах — Білецький про підмогу бійцям з Азовсталі

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь