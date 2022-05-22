Після Бучі та Бородянки — з Росією жодних справ! Потужний виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

22 травня до України прибув президент братньої Польщі Анджей Дуда. Він виступив у Верховній Раді України — як перший голова іншої країни від початку війни в Україні. Народні депутати зустрічали його стоячи та з аплодисментами.
Під час виступу були присутні президент України Володимир Зеленський та уряд держави.
Свою промову польський голова розпочав словами українського гімну, наголосивши у другому рядку про єдність, братерство, справжню співпрацю двох народів — польського та українського.
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Також Анджей Дуда зазначив, що приїхав до Києва — столиці вільної, демократичної держави, яка вже 88 днів протистоїть російській варварській агресії. І зазначив: не заспокоїться, доки Україна не стане повноправним членом ЄС.
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Саме з таким закликом звернувся Дуда до уряду нашої країни. Саме так ми можемо описати весь виступ президента Польщі в українській столиці. Саме так будуватиметься історія двох держав надалі.
Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.
Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.
З гумором, проте без жартів: Анджей Дуда, як представник сестринської держави, допомагає Україні у важкі часи самовіддано та палко.
Промова Дуди викликала шквал овацій ледь не після кожного сказаного речення. А коли мова зайшла за звірства російських окупантів, президент Польщі твердо заявив: ніякого прощення. Ні від кого.
Після Бучі, Бородянки, Гостомеля — з Росією не може бути жодних справ, пани президенти та прем’єри!
Після Бучі, Бородянки, Гостомеля — з Росією не може бути жодних справ, пани президенти та прем’єри!
Анджей Дуда також висловив свій захват українськими воїнами, нашою силою духу та мужністю, що так яскраво проявилися у боях з Росією.
— Польща дала Україні зброю, амуніцію, підтримку. І українці мужньо стали на захист своїх кордонів. Браво!
Через вас тепер нікому не страшні російські погрози. Це правда.
Через вас тепер нікому не страшні російські погрози. Це правда.
Також окрему увагу приділив Дуда Маріуполю — героїчна оборона міста назавжди увійде в історію.
За період війни до Польщі змушені були податися 3 416 000 українців. Частина з них уже повернулася. Проте президент Польщі Анджей Дуда заявив: українці не стануть тягарем для Польщі, бо ми на території Республіки — гості.
Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості! Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості! Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.
До речі, президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Найближчим часом законопроект буде внесено Верховною Радою.
Процитував політик і відомий твір Івана Франка “Вічний революціонер”, порівнявши українську ідентичність із рядками: Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю. А з усіх подяк, які Анджей Дуда висловив українському народові, однією з визначних стала подяка за наш внесок у всесвітню історію.
Дякую вам за те, що очищаєте Європу від російського імперіалізму. Це показує істину — ви народ найсильніших, козацького роду.
Дякую вам за те, що очищаєте Європу від російського імперіалізму. Це показує істину — ви народ найсильніших, козацького роду.
Як уже згадувалося, Анджей Дуда наголосив на українській приналежності до європейської сім’ї.
Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна.
Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна.
Україна теж пишається своїми захисниками та захисницями. Дізнайся більше про героїчну підмогу бійцям з Азовсталі у нашому матеріалі.