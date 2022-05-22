Після Бучі та Бородянки — з Росією жодних справ! Потужний виступ Анджея Дуди у Верховній Раді

22 травня до України прибув президент братньої Польщі Анджей Дуда. Він виступив у Верховній Раді України — як перший голова іншої країни від початку війни в Україні. Народні депутати зустрічали його стоячи та з аплодисментами.

Під час виступу були присутні президент України Володимир Зеленський та уряд держави.

Свою промову польський голова розпочав словами українського гімну, наголосивши у другому рядку про єдність, братерство, справжню співпрацю двох народів — польського та українського.

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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.

Також Анджей Дуда зазначив, що приїхав до Києва — столиці вільної, демократичної держави, яка вже 88 днів протистоїть російській варварській агресії. І зазначив: не заспокоїться, доки Україна не стане повноправним членом ЄС.

Польща ніколи не залишить Україну на самоті

Саме з таким закликом звернувся Дуда до уряду нашої країни. Саме так ми можемо описати весь виступ президента Польщі в українській столиці. Саме так будуватиметься історія двох держав надалі.

Ніхто не може порушити нашу єдність. Ні ворожі політики, ні іноземні агенти, ні журі на Євробаченні.

З гумором, проте без жартів: Анджей Дуда, як представник сестринської держави, допомагає Україні у важкі часи самовіддано та палко.

Промова Дуди викликала шквал овацій ледь не після кожного сказаного речення. А коли мова зайшла за звірства російських окупантів, президент Польщі твердо заявив: ніякого прощення. Ні від кого.

Після Бучі, Бородянки, Гостомеля — з Росією не може бути жодних справ, пани президенти та прем’єри!

Браво, українці!

Анджей Дуда також висловив свій захват українськими воїнами, нашою силою духу та мужністю, що так яскраво проявилися у боях з Росією.

— Польща дала Україні зброю, амуніцію, підтримку. І українці мужньо стали на захист своїх кордонів. Браво!

Через вас тепер нікому не страшні російські погрози. Це правда.

Також окрему увагу приділив Дуда Маріуполю — героїчна оборона міста назавжди увійде в історію.

Ви — не біженці. Ви — наші гості

За період війни до Польщі змушені були податися 3 416 000 українців. Частина з них уже повернулася. Проте президент Польщі Анджей Дуда заявив: українці не стануть тягарем для Польщі, бо ми на території Республіки — гості.

Ви – українці. Ви – не біженці. Ви – наші гості! Ми зробимо усе, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

До речі, президент України Володимир Зеленський внесе до парламенту законопроект про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні. Найближчим часом законопроект буде внесено Верховною Радою.

Процитував політик і відомий твір Івана Франка “Вічний революціонер”, порівнявши українську ідентичність із рядками: Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю. А з усіх подяк, які Анджей Дуда висловив українському народові, однією з визначних стала подяка за наш внесок у всесвітню історію.

Дякую вам за те, що очищаєте Європу від російського імперіалізму. Це показує істину — ви народ найсильніших, козацького роду.

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Європейська сім’я

Як уже згадувалося, Анджей Дуда наголосив на українській приналежності до європейської сім’ї.

Я не заспокоюся, поки Україна не стане повноправним членом ЄС, адже Україна — це обличчя Європи! Захисник великої європейської родини! Жодні звірства не змусять українців стати на коліна.

Україна теж пишається своїми захисниками та захисницями. Дізнайся більше про героїчну підмогу бійцям з Азовсталі у нашому матеріалі.