Ценности должны иметь значение: выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 23 мая, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

— Благодарен за возможность принять участие в дискуссии на форуме. Общая тема Давоса в этом году — История в поворотный момент — правительственные политики и бизнес-стратегии.

Именно в этом году слова “поворотный момент” не просто риторическая фигура.

Сейчас решается, будет ли царить в мире грубая сила, — отметил президент.

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Главные тезисы выступления Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе:

Грубая сила не ищет ничего кроме, завоевания тех, кого хочет завоевать. Она не дискутирует, а убивает сразу.

Взгляните на здание бывшего русского дома в Давосе. Он превращен в Дом русских военных преступлений. И это пример их трансформации.

Вместо успешных мирных городов — черные руины. Вместо нормальной торговли — заминированное море и заблокированные порты в Украине. Вместо туризма — закрытое небо и тысячи российских бомб и крылатых ракет. Вот, как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество упустит.

Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием.

Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия — химического, биологического и, не дай Бог, ядерного.

Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире! Вот какими должны быть санкции. Максимальными.

Необходимо эмбарго на российскую нефть. Полная блокировка всех банков без исключения. Всех. Полный отказ от российского ИТ-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором.

Ценности должны иметь значение.

Мы предлагаем миру создать такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата.

Мы предлагаем создать организацию ответственных и демократических государств — экспортеров продовольствия, которые могут действовать с уважением к правам человека и глобальным правилам торговли.

Какими бы ни были поворотные моменты в истории, у человечества должна быть страховка от голода. И Украина готова предоставить площадку для деятельности такой новой организации, безусловно, нужной.

Нам нужно создать глобальную структуру, которая сможет в течение 24 часов дать достаточную поддержку любой стране, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или пандемии.

Предстоит то, что обеспечивает прецедент совершенно своевременной помощи. Каждому, кто в ней нуждается. Чтобы сохранить мир, чтобы сохранить жизнь, чтобы сохранить социальную устойчивость.

Полное видео выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Напомним, ранее мы публиковали развернутое интервью Владимира и Елены Зеленских. Читай, как изменили супругов и жизнь страны три года президентства и война.