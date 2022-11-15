Кибербудущее уже наступило: что известно об украинской роборуке, вошедшей в список лучших изобретений 2022 года

Когда-то определение слова киборг можно было найти разве что в фантастической литературе. Да и можно было только мечтать о механизированных частях тела, которые могли бы заменить, например, утраченные конечности.

Однако нет ничего невозможного, по крайней мере, для украинцев. Особенно когда мы ощутили свою силу и умение изменять мир к лучшему, а также потребность помогать своим согражданам.

Украинский стартап Esper Bionics разработал протез, который можно считать полноценной роборукой. Она имеет 24 датчика, отслеживающих мозговую активность и импульсы.

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Неудивительно, что этот протез вошел в список лучших изобретений в 2022 году по версии журнала Time.

Важнейшей технологией, разработанной в ближайшие 30 лет, будет электроника внутри человеческого тела, — отмечает соучредитель стартапа Дмитрий Газда.

Надо отметить, что Дмитрий Газда по профессии врач и инженер, поэтому знает, как быстрее приблизить бионическое будущее мира.

Что известно о роборуке от Esper Bionics

Прежде всего, важно отметить, что роборука использует все преимущества искусственного интеллекта, который со временем подстраивается под привычки своего владельца и делает использование протеза еще более комфортным.

Esper Bionics является первым облачным роботизированным протезом на основе искусственного интеллекта, который со временем становится умнее.

Несмотря на небольшой вес, всего 380 г, роборука состоит из 288 уникальных компонентов. Среди них как металлические, так и пластиковые и силиконовые элементы.

Протез от Esper Bionics уже зарегистрирован в Управлении по продовольствию и медикаментам США и получил разрешение на продажу на американском рынке. Его ориентировочная цена пока колеблется от $6 тыс. до $16 тыс.

По меньшей мере полтысячи наших граждан, согласно данным Минздрава, уже потеряли конечности в этой войне. Это наши воины, гражданские и дети. Чтобы возвратиться к максимально полноценной жизни, им необходимо протезирование. Читай, как помочь тем, кто нуждается в протезе.

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