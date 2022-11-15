Кібермайбутнє вже настало: що відомо про українську роборуку, яка увійшла до списку найкращих винаходів 2022 року

Колись визначення слова кіборг можна було знайти хіба у фантастичній літературі. Та й лишалося хіба що мріяти про механізовані частини тіла, які б могли замінити, наприклад, втрачені кінцівки.

Проте немає нічого неможливого, принаймні для українців. Особливо, коли ми відчули свою силу та вміння змінювати світ на краще, а також потребу допомагати своїм співгромадянам.

Український стартап Esper Bionics розробив протез, який можна вважати повноцінною роборукою. Вона має 24 датчики, які відслідковують мозкову активність та імпульси.

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Не дивно, що цей протез увійшов у список найкращих винаходів у 2022 році за версією журналу Time.

Найважливішою технологією, розробленою в найближчі 30 років, буде електроніка всередині людського тіла, — зазначає співзасновник стартапу Дмитро Ґазда.

Потрібно зауважити, що Дмитро Ґазда за професією лікар та інженер, тому знає, як швидше наблизити біонічне майбутнє світу.

Що відомо про роборуку від Esper Bionics

Насамперед важливо зазначити, що роборука використовує усі переваги штучного інтелекту, який з часом прилаштовується до звичок свого власника і робить використання протеза ще зручнішим.

Esper Bionics є першим хмарним роботизованим протезом на основі штучного інтелекту, який з часом стає розумнішим.

Попри невелику вагу всього лише 380 г роборука складається з 288 унікальних компонентів. Серед них як металеві, так і пластикові та силіконові елементи.

Протез від Esper Bionics вже зареєстрований в Управлінні з продовольства і медикаментів США та отримав дозвіл на продаж на американському ринку. Його орієнтовна ціна наразі коливається від $6 тис. до $16 тис.

Щонайменше півтисячі наших громадян, за даними МОЗ, уже втратили кінцівки у цій війні. Це наші воїни, цивільні та діти. Щоб повернутися до максимально повноцінного життя, їм необхідне протезування. Читай, як допомогти тим, кому потрібен протез.

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