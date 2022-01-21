“Умные” очки и робот, помогающий больным детям — лучшие научные достижения 2021 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 января 2022, 17:00
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Фото: Pexels

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