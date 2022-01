“Умные” очки и робот, помогающий больным детям — лучшие научные достижения 2021 года

Человечество прогрессирует и не стоит на месте. Создаются все новые и новые изобретения для облегчения жизни и проводятся новые исследования, чтобы преодолеть болезни.

2021 тоже был плодотворным на такие научные достижения. Мы расскажем о пяти лучших научных достижениях в прошлом году.

Робот Робин — это робот, помогающий больным деткам.

Робин умеет поднимать настроение маленьким пациентам, потому что считывает и анализирует их эмоции.

В журнале пишут, что восьмилетняя больная пневмонией девочка не ела почти два дня.

Тогда ей в комнату привели Робина.

