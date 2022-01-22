Упрощение трудовой миграции в Польшу: изменения для украинцев в 2022 году

Елена Яковлева, редактор сайта 22 января 2022, 12:00
Дозвіл на роботу в Польщі - спрощення правил у 2022 році
Фото: Unsplash, Pexels

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