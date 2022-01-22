Упрощение трудовой миграции в Польшу: изменения для украинцев в 2022 году

4 января президент Польши Анджей Дуда подписал несколько изменений в законы, упрощающие условия для трудовой миграции. Что это за нововведения и как они скажутся на украинцах, читай дальше.

Какие изменения принял Дуда

Теперь украинцы и граждане еще пяти стран смогут получать разрешение на работу в Польше (oświadczenie) на срок до двух лет. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Документ будет выдаваться на основании разрешения на сезонную работу и заявления работодателя о намерении взять на должность иностранца.

Ранее такое разрешение на работу выдавалось на полгода. Повторно его можно было получить только через шесть месяцев. Другим выходом являлось оформление годового разрешения на работу (zezwolenie), однако эта процедура занимала до пяти месяцев.

Кроме того, нововведения упрощают процедуру получения вида на жительство в Польше до трех лет, так называемых карт быта (karta pоbytu).

Теперь украинцам не нужно будет иметь договор об аренде жилья и документы о регулярном и стабильном доходе в Польше.

Достаточно будет предоставить договор трудоустройства, подтверждающий, что иммигрант имеет зарплату не менее минимальной, то есть 3010 злотых (около 665 евро) в месяц или 19,70 злотых в час (около 4,35 евро) без учета налогов в 2022 году.

Такие данные приводит польское радио Supernova.

Также не нужно будет оформлять новую карту быта в случае смены работодателя.

Нововведения предполагают и упрощение получения карты поляка.

Когда это заработает

С 29 января 2022 года.

Что это значит для украинцев

Для украинцев такие нововведения будут означать:

уменьшение бюрократии в оформлении документов;

возможность дольше оставаться жить и работать в Польше без перерывов;

карьерный рост в стране-соседке;

больше шансов интегрироваться в польское общество.

Однако вместе с тем это будет означать увеличение трудовой миграции, а значит, отток квалифицированных кадров из Украины.

Что говорит статистика

По данным Управления по делам иностранцев в Польше, на конец 2021 года количество граждан Украины с действующим видом на жительство в Польше превысило 300 тысяч человек. Украинцы составляют около 57% всех иностранцев в стране.

Значительная активизация украинской иммиграции заметна с 2014 года и в основном связана с желанием работать.

Около 60% граждан Украины с действительным видом на жительство в возрасте от 18 до 40 лет. Дети и подростки до 18 лет составляют примерно 12%, а люди старше 40 лет — примерно 28%.

Мужчин немного больше, чем женщин — 54% против 46%.

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