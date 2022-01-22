Спрощення трудової міграції до Польщі: зміни для українців у 2022 році

4 січня президент Польщі Анджей Дуда підписав кілька змін до законів, які спрощують умови для трудової міграції. Що це за нововведення та як вони позначаться на українцях, читай далі.

Які зміни ухвалив Дуда

Відтепер українці та громадяни ще п’яти країн зможуть отримувати дозвіл на роботу в Польщі (oświadczenie) на термін до двох років. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

Документ видаватиметься на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви працедавця про намір взяти на посаду іноземця.

Раніше такий дозвіл на роботу видавався на півроку. Повторно його отримати можна було тільки через шість місяців. Іншим виходом було оформлення річного дозволу на роботу (zezwolenie), проте ця процедура займала до п’яти місяців.

Окрім того, нововведення спрощують процедуру отримання дозволу на проживання в Польщі до трьох років, так званих карт побуту (karta pоbytu).

Відтепер українцям не потрібно буде мати договір про оренду помешкання і документи про регулярний і стабільний дохід у Польщі.

Буде достатньо надати договір працевлаштування, який підтверджує, що іммігрант має зарплату, не меншу від мінімальної, тобто 3010 злотих (близько 665 євро) на місяць чи 19,70 злотих за годину (близько 4,35 євро) без врахування податків у 2022 році.

Такі дані наводить польське радіо Supernova.

Також не потрібно буде оформлювати нову карту побуту в разі зміни працедавця.

Нововведення передбачають і спрощення отримання карти поляка.

Коли це запрацює

З 29 січня 2022 року.

Що це означає для українців

Для українців такі нововведення означатимуть:

зменшення бюрократії в оформленні документів;

можливість надовше залишатися жити та працювати в Польщі без перерв;

кар’єрне зростання в країні-сусідці;

більше шансів інтегруватися в польське суспільство.

Проте разом з тим це означатиме збільшення трудової міграції, а отже, відтік кваліфікованих кадрів з України.

Що говорить статистика

За даними Управління з питань іноземців Польщі, на кінець 2021 року кількість громадян України з чинною посвідкою на проживання у Польщі перевищила 300 тисяч осіб. Українці становлять майже 57% усіх іноземців у країні.

Значна активізація української імміграції помітна з 2014 року та здебільшого пов’язана з бажанням працювати.

Близько 60% громадян України з дійсною посвідкою на проживання у віці від 18 до 40 років. Діти та підлітки до 18 років становлять приблизно 12%, а люди старше 40 років — приблизно 28%.

Чоловіків трохи більше, ніж жінок — 54% проти 46%.

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