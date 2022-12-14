Спокойный голубой, счастливый белый или роскошный черный: Андре Тан рассказал, в чем лучше встречать Новый год 2023

В этом году празднования Нового года будут не такими, как обычно. Но домашние посиделки не означают, что встретить 2023 год можно в чём попало. По словам украинского дизайнера и стилиста Андре Тана, кролик любит тех, кто готовится к нему наперед.

Следующий 2023 — год Черного Водяного Кролика. Это черный и темно-синие цвета. В чем встречать Новый год 2023 — рассказываем дальше.

В чем встретить Новый год 2023: советы Андре Тана

Хитовые образы в темных цветах

Черный — не только вечная классика, но и флер таинственности и загадки. Образ femme fatale идеально подчеркнет платье из бархата или с асимметрией. Цвет настолько классический, насколько и пластичный в использовании.

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Можно уверенно отходить от концепции “маленького черного платья”, играя с новыми фасонами, — объясняет Андре Тан.

Обрати внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку.

Новогодние звезды — жемчужно-белые и желтые цвета

Говорят, именно эти цвета в 2023 году будут считаться счастливыми. Игривым акцентом к образу станет вставка с бахромой.

Также интересным вариантом будут платья с перьями в этих оттенках.

Независимые этюды в синих тонах

Синий ассоциируется с влечением к приключениям и независимости.

Встретить этот Новый год в синем брючном костюме — залог уверенности в себе.

Такой образ прекрасно сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями.

Покой и взвешенность — голубой

Очень актуальное желание для многих из нас — спокойный 2023 год. Присмотрись к небесным оттенкам.

Более яркий, чем предыдущие цвета — голубой, подойдет любительницам платьев из шелка и бархата. Это, кстати, тоже один из удачных цветов в следующем году, — напоминает дизайнер.

Также не забывай о крутых образах для новогодних вечеринок: плиссированные юбки, асимметричные платья, бархат, блестки и перья.

А какой сделать макияж на Новый год 2023 — узнай в нашем материале.

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