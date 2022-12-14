Спокійний блакитний, щасливий білий чи розкішний чорний: Андре Тан розповів, в чому краще зустрічати Новий 2023 рік

Цьогоріч святкування Нового року будуть не такими, як зазвичай. Та домашні посиденьки не означають, що зустріти 2023 рік можна в будь-чому. За словами українського дизайнера та стиліста Андре Тана, кролик любить тих, хто готується до нього наперед.

Наступний 2023 — рік Чорного Водяного Кролика. Це чорний та темно-синій колір. У чому зустрічати Новий 2023 рік — розповідаємо далі.

У чому зустріти Новий рік 2023: поради Андре Тана

Хітові образи у темних кольорах

Чорний — не лише вічна класика, а й флер таємничості та загадки. Образ femme fatale ідеально підкреслить сукні з оксамиту або асиметрія. Колір настільки класичний, наскільки пластичний у використанні.

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Можна впевнено відходити від концепції “маленької чорної сукні”, граючи з новими фасонами, — пояснює Андре Тан.

Зверни увагу на сміливі тренди: пір’я, блискітки та сітку.

Новорічні зірки — перлово-білі та жовті кольори

Кажуть, саме ці кольори 2023 року вважатимуться щасливими. Грайливим акцентом до образу стане поділ із бахроми.

Також цікавим варіантом стануть елементи з пір’ям у цих відтінках.

Незалежні етюди у синіх тонах

Синій асоціюється з потягом до пригод та незалежності.

Зустрінути цей Новий рік у синьому штанному костюмі — запорука впевненості у собі.

Такий образ чудово поєднується із золотими, жовтими та перлинними прикрасами.

Спокій і виваженість — блакитний

Дуже актуальне бажання для багатьох із нас — спокійний 2023 рік. Придивися до небесних відтінків.

Яскравіший, ніж попередні кольори — блакитний — підійде любителькам суконь із щілини та оксамиту. Це, до речі, теж один із вдалих кольорів наступного року, — нагадує дизайнер.

Також не забувай про круті образи для новорічних вечірок: плюсовані спідниці, асиметричні сукні, оксамит, блискітки та пір’я.

А який зробити макіяж на Новий рік 2023 — дізнайся у нашому матеріалі.

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