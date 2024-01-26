В каких продуктах много кальция: что нужно знать и норма потребления в сутки

Кальций – один из важных микроэлементов для нашего организма, отвечающего за рост и укрепление костей. Но кроме этого продукты с высоким содержанием кальция обладают множеством других свойств, и их присутствие на твоей тарелке без преувеличения обязательно.

В каких продуктах много кальция, сколько нужно употреблять в сутки и чем он полезен — читай в Вікнах.

В каких продуктах много кальция

Когда говорят о продуктах с кальцием, в первую очередь упоминают молочные продукты, и действительно, они имеют самую высокую концентрацию этого вещества. Больше всего кальция на 100 г продукта имеют следующие молочные изделия:

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твердые сыры — 500-1000 мг;

сыр плавленый — 700 мг;

брынза — 630 мг;

сгущенка — 300 мг;

сыр домашний — 120-160 мг;

ряженка — 124 мг;

йогурты — 122 мг;

кефир и молоко — 120 мг.

Если вдруг у тебя непереносимость лактозы, не волнуйся, потому что есть и другие продукты с кальцием:

петрушка, укроп, чеснок, базилик, кинза, базилик и другая зелень;

чеснок и лук зеленый;

рыба: окунь, икра красная, креветки, ставрида, сельдь, мидии, килька, кальмар, минтай, семга, салака;

орехи и семена: кунжут, чиа, миндаль, фундук, фисташки, грецкий орех, семена подсолнечника и тыквы;

почти все виды капусты: белокочанная, пекинская, красная, брокколи;

фрукты и ягоды: киви, лимон, мандарины, малина;

крупы: горох, чечевица, нут, овсянка, ячневая.

Кальций в яичной скорлупе

Яичная скорлупа также может заменять кальций для организма. Об этом говорят исследования Национального центра биотехнологий США. Скорлупа куриного яйца содержит примерно 380 мг кальция на грамм, а 1 г может обеспечить 50% суточной потребности взрослого человека.

Порошок яичной скорлупы может выступать естественной диетической добавкой, однако перед приготовлением следует хорошо помыть скорлупу, отварить 10 минут, высушить в духовке или на солнце на чистом противне и затем растолочь.

Однако, несмотря на возможность получения такого источника кальция, все равно следует стремиться к его получению через продукты питания, а в случае дефицита — прибегнуть к помощи врачей.

Чем полезен кальций

Департамент по исследованию диетических добавок Национального института здоровья США называет такие преимущества кальция.

Снижение риска остеопороза. Остеопороз – это потеря костной ткани, в результате чего наши кости становятся более ломкими. Употребление кальция через пищу или в виде диетических добавок способны предотвратить развитие этого заболевания, особенно у людей старше 50 лет.

Нормализация формирования мышечной массы. При дефиците кальция есть риск возникновения саркопении — снижению роста мышц.

Предупреждение рака яичников и молочной железы. Кальций замедляет или полностью останавливает развитие онкоклеток, связанных с женской репродуктивной системой.

Более крепкие зубы. Кальций отвечает за наши зубы, поэтому, чтобы не столкнуться с проблемой выпадения зубов, следует постоянно заботиться о нормальном уровне этого вещества.

Кроме этого, кальций в крови, лимфе и тканях необходим для поддержания структуры клеточных органелл, передачи нервных импульсов, сужения и расширения сосудов, секреции гормонов.

Сколько следует употреблять кальция в сутки

Потребность в кальции изменяется на протяжении всей жизни. По данным Национального института здоровья США, женщины и мужчины нуждаются в примерно одинаковом количестве вещества, однако некоторые изменения вносит фактор беременности и лактации — во время этих процессов женщины должны потреблять немного больше кальция.

В целом специалисты приводят следующие нормы потребления в день:

Для детей:

0-6 месяцев — 200 мг;

7-12 месяцев — 260 мг;

1-3 года — 700 мг;

4-8 лет — 1000 мг;

9-18 лет — 1300 мг.

Для женщин:

19-50 лет — 1000 мг;

старше 50 года — 1200 мг.

Для мужчин:

19-70 лет — 1000 мг;

старше 70 — 1200 мг.

При индивидуальных проблемах с уровнем кальция следует обратиться к врачу, сдать анализы и получить рекомендацию относительно правильно подобранных диетических добавок на основе микроэлемента.

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