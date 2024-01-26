В каких продуктах много кальция: что нужно знать и норма потребления в сутки

Кальций – один из важных микроэлементов для нашего организма, отвечающего за рост и укрепление костей. Но кроме этого продукты с высоким содержанием кальция обладают множеством других свойств, и их присутствие на твоей тарелке без преувеличения обязательно.
В каких продуктах много кальция, сколько нужно употреблять в сутки и чем он полезен — читай в Вікнах.
Когда говорят о продуктах с кальцием, в первую очередь упоминают молочные продукты, и действительно, они имеют самую высокую концентрацию этого вещества. Больше всего кальция на 100 г продукта имеют следующие молочные изделия:
Если вдруг у тебя непереносимость лактозы, не волнуйся, потому что есть и другие продукты с кальцием:
Яичная скорлупа также может заменять кальций для организма. Об этом говорят исследования Национального центра биотехнологий США. Скорлупа куриного яйца содержит примерно 380 мг кальция на грамм, а 1 г может обеспечить 50% суточной потребности взрослого человека.
Порошок яичной скорлупы может выступать естественной диетической добавкой, однако перед приготовлением следует хорошо помыть скорлупу, отварить 10 минут, высушить в духовке или на солнце на чистом противне и затем растолочь.
Однако, несмотря на возможность получения такого источника кальция, все равно следует стремиться к его получению через продукты питания, а в случае дефицита — прибегнуть к помощи врачей.
Департамент по исследованию диетических добавок Национального института здоровья США называет такие преимущества кальция.
Снижение риска остеопороза. Остеопороз – это потеря костной ткани, в результате чего наши кости становятся более ломкими. Употребление кальция через пищу или в виде диетических добавок способны предотвратить развитие этого заболевания, особенно у людей старше 50 лет.
Нормализация формирования мышечной массы. При дефиците кальция есть риск возникновения саркопении — снижению роста мышц.
Предупреждение рака яичников и молочной железы. Кальций замедляет или полностью останавливает развитие онкоклеток, связанных с женской репродуктивной системой.
Более крепкие зубы. Кальций отвечает за наши зубы, поэтому, чтобы не столкнуться с проблемой выпадения зубов, следует постоянно заботиться о нормальном уровне этого вещества.
Кроме этого, кальций в крови, лимфе и тканях необходим для поддержания структуры клеточных органелл, передачи нервных импульсов, сужения и расширения сосудов, секреции гормонов.
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Потребность в кальции изменяется на протяжении всей жизни. По данным Национального института здоровья США, женщины и мужчины нуждаются в примерно одинаковом количестве вещества, однако некоторые изменения вносит фактор беременности и лактации — во время этих процессов женщины должны потреблять немного больше кальция.
В целом специалисты приводят следующие нормы потребления в день:
Для детей:
Для женщин:
Для мужчин:
При индивидуальных проблемах с уровнем кальция следует обратиться к врачу, сдать анализы и получить рекомендацию относительно правильно подобранных диетических добавок на основе микроэлемента.
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