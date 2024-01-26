В яких продуктах багато кальцію: що треба знати та норма споживання на добу

Кальцій — один із важливих мікроелементів для нашого організму, який відповідає за ріст і укріплення кісток. Але окрім цього продукти з високим вмістом кальцію мають безліч інших властивостей, і їх присутність на твоїй тарілці є без перебільшення обов’язковою.

В яких продуктах багато кальцію, скільки треба вживати на добу і чим він корисний — читай у Вікнах.

В яких продуктах багато кальцію

Коли говорять про продукти з кальцієм, найперше згадують молочні продукти, і дійсно, вони мають найвищу концентрацію цієї речовини. Найбільше кальцію на 100 г продукту мають такі молочні вироби:

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тверді сири — 500-1000 мг;

сир плавлений — 700 мг;

бринза — 630 мг;

згущене молоко — 300 мг;

сир домашній — 120-160 мг;

ряжанка — 124 мг;

йогурти — 122 мг;

кефір та молоко — 120 мг.

Якщо раптом маєш непереносність лактози, не хвилюйся, бо є й інші продукти з кальцієм:

петрушка, кріп, часник, базилік, кінза, базилік та інша зелень;

часник та цибуля зелена;

риба: окунь, ікра червона, креветки, ставрида, оселедець, мідії, кілька, кальмар, минтай, сьомга, салака;

горіхи та насіння: кунжут, чіа, мигдаль, фундук, фісташки, волоський горіх, насіння соняшника і гарбуза;

майже всі види капусти: білокачанна, пекінська, червона, броколі;

фрукти і ягоди: ківі, лимон, мандарини, малина;

крупи: горох, сочевиця, нут, вівсянка, ячна.

Кальцій в яєчній шкаралупі

Яєчна шкаралупа може замінювати кальцій для організму. Про це свідчать дослідження Національного центру біотехнологій США. Шкаралупа курячого яйця містить приблизно 380 мг кальцію на грам, а 1 г може забезпечити 50% добової потреби дорослої людини.

Порошок з яєчної шкаралупи може виступати природною дієтичною добавкою, проте перед приготуванням слід добре помити шкаралупу, відварити 10 хвилин, висушити в духовці або на сонці на чистому листі, а потім потовкти.

Однак, попри можливість отримання такого джерела кальцію, все одно слід прагнути до його отримання через харчові продукти, а у разі дефіциту — звернутись за допомогою лікарів.

Чим корисний кальцій

Департамент з дослідження дієтичних добавок Національного інституту здоров’я США називає такі переваги кальцію.

Зниження ризику остеопорозу. Остеопороз — це втрата кісткової тканини, внаслідок чого наші кістки стають більш ламкими. Вживання кальцію через їжу або у вигляді дієтичних добавок здатні запобігти розвитку цього захворювання, особливо у людей старше 50 років.

Нормалізація формування м’язової маси. У разі дефіциту кальцію є ризик виникнення саркопенії — зниженню росту м’язів.

Попередження раку яєчників і молочної залози. Кальцій уповільнює або повністю зупиняє розвиток онкоклітин, пов’язаних з жіночої репродуктивною системою.

Міцніші зуби. Кальцій відповідає за наші зуби, тому, аби не зіштовхнутись з проблемою випадіння зубів, слід постійно дбати про нормальний рівень цієї речовини.

Окрім цього, кальцій в крові, лімфі й тканинах необхідний для підтримки структури клітинних органел, передачі нервових імпульсів, звуження і розширення судин, секреції гормонів

Скільки слід вживати кальцію на добу

Потреба в кальції змінюється впродовж всього життя. За даними Національного інституту здоров’я США, жінки й чоловіки потребують приблизно однакової кількості речовини, однак деякі зміни вносить фактор вагітності та лактації — під час цих процесів жінки мають споживати трохи більше кальцію.

Загалом спеціалісти наводять такі норми споживання на день:

Для дітей:

0-6 місяців — 200 мг;

7-12 місяців — 260 мг;

1-3 роки — 700 мг;

4-8 років — 1000 мг;

9-18 років — 1300 мг.

Для жінок:

19-50 років — 1000 мг;

старше 50 року — 1200 мг.

Для чоловіків:

19-70 років — 1000 мг;

старше 70 — 1200 мг.

При індивідуальних проблемах з рівнем кальцію слід звернутись до лікаря, здати аналізи та отримати рекомендацію щодо правильного підібраних дієтичних добавок на основі мікроелемента.

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