В яких продуктах багато кальцію: що треба знати та норма споживання на добу

Кальцій — один із важливих мікроелементів для нашого організму, який відповідає за ріст і укріплення кісток. Але окрім цього продукти з високим вмістом кальцію мають безліч інших властивостей, і їх присутність на твоїй тарілці є без перебільшення обов’язковою.
В яких продуктах багато кальцію, скільки треба вживати на добу і чим він корисний — читай у Вікнах.
Коли говорять про продукти з кальцієм, найперше згадують молочні продукти, і дійсно, вони мають найвищу концентрацію цієї речовини. Найбільше кальцію на 100 г продукту мають такі молочні вироби:
Якщо раптом маєш непереносність лактози, не хвилюйся, бо є й інші продукти з кальцієм:
Яєчна шкаралупа може замінювати кальцій для організму. Про це свідчать дослідження Національного центру біотехнологій США. Шкаралупа курячого яйця містить приблизно 380 мг кальцію на грам, а 1 г може забезпечити 50% добової потреби дорослої людини.
Порошок з яєчної шкаралупи може виступати природною дієтичною добавкою, проте перед приготуванням слід добре помити шкаралупу, відварити 10 хвилин, висушити в духовці або на сонці на чистому листі, а потім потовкти.
Однак, попри можливість отримання такого джерела кальцію, все одно слід прагнути до його отримання через харчові продукти, а у разі дефіциту — звернутись за допомогою лікарів.
Департамент з дослідження дієтичних добавок Національного інституту здоров’я США називає такі переваги кальцію.
Зниження ризику остеопорозу. Остеопороз — це втрата кісткової тканини, внаслідок чого наші кістки стають більш ламкими. Вживання кальцію через їжу або у вигляді дієтичних добавок здатні запобігти розвитку цього захворювання, особливо у людей старше 50 років.
Нормалізація формування м’язової маси. У разі дефіциту кальцію є ризик виникнення саркопенії — зниженню росту м’язів.
Попередження раку яєчників і молочної залози. Кальцій уповільнює або повністю зупиняє розвиток онкоклітин, пов’язаних з жіночої репродуктивною системою.
Міцніші зуби. Кальцій відповідає за наші зуби, тому, аби не зіштовхнутись з проблемою випадіння зубів, слід постійно дбати про нормальний рівень цієї речовини.
Окрім цього, кальцій в крові, лімфі й тканинах необхідний для підтримки структури клітинних органел, передачі нервових імпульсів, звуження і розширення судин, секреції гормонів
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Потреба в кальції змінюється впродовж всього життя. За даними Національного інституту здоров’я США, жінки й чоловіки потребують приблизно однакової кількості речовини, однак деякі зміни вносить фактор вагітності та лактації — під час цих процесів жінки мають споживати трохи більше кальцію.
Загалом спеціалісти наводять такі норми споживання на день:
Для дітей:
Для жінок:
Для чоловіків:
При індивідуальних проблемах з рівнем кальцію слід звернутись до лікаря, здати аналізи та отримати рекомендацію щодо правильного підібраних дієтичних добавок на основі мікроелемента.
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