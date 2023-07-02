Міф чи необхідна доза щодня? Що треба знати про магній у продуктах і скільки його варто вживати — поради нутриціологині

Їжа — це не лише про спосіб наситити організм так званим паливом. Адже від споживання продуктів ми також отримуємо мікроелементи та інші речовини, що підтримують й покращують стан нашого здоров’я.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько у своєму Instagram розповідає: магній в їжі — це складно, але необхідно.
Скільки варто вживати магнію на добу, в яких продуктах він є та для чого це взагалі потрібно — розповідаємо у матеріалі.
Магній керує сотнями процесів у нашому організмі, а під час стресу чи виснаження саме магній є джерелом сили для нашого тіла.
— Найкраще отримувати магній з рослинних продуктів, від 400 мг/добу до 500 мг/добу, — пояснює Анастасія Голобородько.
Не так багато магнію у рибі та м’ясі, а в молочних продуктах його взагалі практично немає.
Не так багато магнію у рибі та м’ясі, а в молочних продуктах його взагалі практично немає.
Тож магній міститься у таких продуктах:
Нутриціологиня пояснює: основну функцію форми магнію у БАДах вкаже амінокислота чи мікроелемент, з яким магній з’єднаний.
— Універсальна форма — гліцинат або бісгліцинат. В суміші з гліцином добре підходить при синдромі хронічної втоми.
Pexels
Бувають також й інші види магнію.
Кількість магнію, що поступає разом з їжею в наш організм, неодмінно впливає на кровообіг. А як покращити кровообіг, ми розповідали тобі раніше.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!