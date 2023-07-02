Міф чи необхідна доза щодня? Що треба знати про магній у продуктах і скільки його варто вживати — поради нутриціологині

Їжа — це не лише про спосіб наситити організм так званим паливом. Адже від споживання продуктів ми також отримуємо мікроелементи та інші речовини, що підтримують й покращують стан нашого здоров’я.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько у своєму Instagram розповідає: магній в їжі — це складно, але необхідно.

Скільки варто вживати магнію на добу, в яких продуктах він є та для чого це взагалі потрібно — розповідаємо у матеріалі.

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В яких продуктах міститься магній

Магній керує сотнями процесів у нашому організмі, а під час стресу чи виснаження саме магній є джерелом сили для нашого тіла.

— Найкраще отримувати магній з рослинних продуктів, від 400 мг/добу до 500 мг/добу, — пояснює Анастасія Голобородько.

Не так багато магнію у рибі та м’ясі, а в молочних продуктах його взагалі практично немає.

Тож магній міститься у таких продуктах:

мигдаль, кеш’ю, бразильські горіхи — 150 — 170 г;

гарбузове, соняшникове насіння — 150 г;

шпинат, кейл, мангольд, петрушка, кріп — 300 г;

сочевиця, нут, чорні боби, квасоля — 200 г;

гречка, вівсянка, старі сорти пшениці, амарант, овес — 200 г;

соя — 300 г;

какао-боби, чорний шоколад — 150 г;

картопля зі шкіркою — 300 г.

Який буває магній

Нутриціологиня пояснює: основну функцію форми магнію у БАДах вкаже амінокислота чи мікроелемент, з яким магній з’єднаний.

— Універсальна форма — гліцинат або бісгліцинат. В суміші з гліцином добре підходить при синдромі хронічної втоми.

Бувають також й інші види магнію.

Магнію малат — магнієва сіль яблучної кислоти, що добре полегшує гіпомагнієві судоми м’язів, синдром неспокійних ніг. Його не бажано вживати тим, хто має проблеми із кишківником. Магнію треонат у поєднанні з треоновою кислотою — це хороший бустер для мозкової активності, навчання, пам’яті. Магнію таурат регулює вуглеводний обмін і є найкращою добавкою для харчування серця, накопичується в мозку. Ацетил тауринат вміє покращувати симптоми тривоги на фоні дефіциту магнію на рівні гіпокампу, має високу біодоступність та ефективність у досягненні центральної нервової системи. Цитрат магнію — це найпопулярніша форма середньої біодоступності, що відновлює дефіцит.

Кількість магнію, що поступає разом з їжею в наш організм, неодмінно впливає на кровообіг. А як покращити кровообіг, ми розповідали тобі раніше.

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