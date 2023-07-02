Миф или необходимая доза каждый день? Что следует знать о магнии в продуктах и сколько его стоит употреблять — советы нутрициолога

Еда — это не только способ насытить организм так называемым топливом. Ведь от потребления продуктов мы получаем микроэлементы и другие вещества, которые поддерживают и улучшают состояние нашего здоровья.

Нутрициолог Анастасия Голобородько в своем Instagram рассказывает: магний в еде — это сложно, но необходимо.

Сколько стоит употреблять магния в сутки, в каких продуктах он есть и для чего это вообще нужно — рассказываем в материале.

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В каких продуктах содержится магний

Магний управляет сотнями процессов в нашем организме, а при стрессе или истощении именно магний является источником силы для нашего тела.

— Лучше всего получать магний из растительных продуктов, от 400 мг/сут до 500 мг/сут, — объясняет Анастасия Голобородько.

Не так уж много магния в рыбе и мясе, а в молочных продуктах его вообще практически нет.

Поэтому магний содержится в следующих продуктах:

миндаль, кешью, бразильские орехи — 150 — 170 г;

тыквенные, подсолнечные семена — 150 г;

шпинат, кейл, мангольд, петрушка, укроп — 300 г;

чечевица, нут, черные бобы, фасоль — 200 г;

гречка, овсянка, старые сорта пшеницы, амарант, овес — 200 г;

соя — 300 г;

какао-бобы, черный шоколад — 150 г;

картофель с кожурой — 300 г.

Какой бывает магний

Нутрициолог объясняет: основную функцию формы магния в БАДах укажет аминокислота или микроэлемент, с которым соединен магний.

— Универсальная форма — глицинат или бисглицинат. В смеси с глицином хорошо подходит при синдроме хронической усталости.

Бывают и другие виды магния.

Магния малат — магниевая соль яблочной кислоты, хорошо облегчающая гипомагниевые судороги мышц, синдром беспокойных ног. Его не желательно употреблять тем, кто испытывает проблемы с кишечником. Магния треонат в сочетании с треоновой кислотой — это хороший бустер для мозговой активности, обучения, памяти. Магния таурат регулирует углеводный обмен и является лучшей добавкой для питания сердца, накапливается в мозгу. Ацетил тауринат умеет улучшать симптомы тревоги на фоне дефицита магния на уровне гиппокампа, обладает высокой биодоступностью и эффективностью в достижении центральной нервной системы. Цитрат магния — это самая популярная форма средней биодоступности, восстанавливающая дефицит.

Количество магния, поступающего вместе с пищей в наш организм, непременно влияет на кровообращение. А как улучшить кровообращение, мы рассказывали тебе раньше.

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