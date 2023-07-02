Миф или необходимая доза каждый день? Что следует знать о магнии в продуктах и сколько его стоит употреблять — советы нутрициолога

Еда — это не только способ насытить организм так называемым топливом. Ведь от потребления продуктов мы получаем микроэлементы и другие вещества, которые поддерживают и улучшают состояние нашего здоровья.
Нутрициолог Анастасия Голобородько в своем Instagram рассказывает: магний в еде — это сложно, но необходимо.
Сколько стоит употреблять магния в сутки, в каких продуктах он есть и для чего это вообще нужно — рассказываем в материале.
Магний управляет сотнями процессов в нашем организме, а при стрессе или истощении именно магний является источником силы для нашего тела.
— Лучше всего получать магний из растительных продуктов, от 400 мг/сут до 500 мг/сут, — объясняет Анастасия Голобородько.
Не так уж много магния в рыбе и мясе, а в молочных продуктах его вообще практически нет.
Не так уж много магния в рыбе и мясе, а в молочных продуктах его вообще практически нет.
Поэтому магний содержится в следующих продуктах:
Нутрициолог объясняет: основную функцию формы магния в БАДах укажет аминокислота или микроэлемент, с которым соединен магний.
— Универсальная форма — глицинат или бисглицинат. В смеси с глицином хорошо подходит при синдроме хронической усталости.
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Бывают и другие виды магния.
Количество магния, поступающего вместе с пищей в наш организм, непременно влияет на кровообращение. А как улучшить кровообращение, мы рассказывали тебе раньше.
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