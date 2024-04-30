В какой стране легче всего получить гражданство украинцу: сколько лет на это уйдет и какие страны самые гостеприимные

Вот уже два года в Украине растет количество людей, вынужденных бежать от войны, спасая самое дорогое: своих детей и свою жизнь. Многие решаются уехать и осесть за границей, а те, кто потерял в Украине дом, даже задумываются остаться там подольше. В каких странах легче всего получить гражданство украинцу — читай в нашем материале.
Сразу заметим: сейчас у наших беженцев за рубежом есть определенные преимущества в получении статуса временно перемещенного лица, однако касательно постоянного гражданства у нас таких преимуществ нет, ведь страны Европы, Канада и другие, которые гостеприимно открыли для нас двери, понимают, что придет время, когда вынужденные переселенцы будут возвращаться назад.
Поэтому рассматривать, где лучше всего получить гражданство, мы будем, ориентируясь на общие правила, действующие для всех экспатов. Однако есть страны, в которые легче иммигрировать. А есть — в которые гораздо труднее. Но в любом случае, доказывать новой “родине”, что ты “свой” придется достаточно долго.
Познакомься с топ-5 стран, которые не оказывают иммигрантам особых препятствий и имеют достаточно простые требования для получения постоянного гражданства. По данным worldpopulationreview этот список выглядит так:
Самая большая страна в Северной Америке, Канада гостеприимно принимает иммигрантов и имеет большую украинскую диаспору. Здесь предъявляют кандидатам на гражданство простые требования, которые имеют следствием легкое получение канадского паспорта.
Кандидаты должны:
Есть еще одна страна, гражданство которой страны легче всего получить. О ней далее.
Германия — страна со вторым по размеру уровнем иммиграции в мире, имеет хорошо налаженный процесс получения гражданства. Но и здесь путь не будет таким простым:
Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:
На третьем месте в топе стран, в которых легче всего получить гражданство украинцу (или другому иммигранту) — Ирландия.
Чтобы подать заявление на получение паспорта Ирландии, необходимо:
Если тебя привлекает жизнь в довольно экзотичной по мнению европейца американской стране, то знай: гражданство Перу легко получить.
Как стать гражданином Перу:
Как стать постоянным жителем Сингапура:
Pexels
Еще одним показателем, насколько легко страна дает свой паспорт, считается процент заявок, рассмотренных с положительным результатом.
Исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство, входят Швеция и Португалия.
Следует учесть, что кроме так называемой “натурализации”, когда человек годами живет в чужой стране и постепенно получает ее гражданство, есть и другие пути:
По происхождению: ты можешь получить новый паспорт, если твои родители (а иногда бабушки и дедушки) были гражданами другой страны. В некоторых странах учитывается только гражданство отца или матери. Так можно получить гражданство, скажем, Израиля или Польши.
Брак: это может быть самый простой путь к получению гражданства. Заключив брак в новой стране, можно быстро стать ее гражданином. Испания, например, дает паспорт иммигрантам после одного года брака с гражданином страны.
Инвестиции в бизнес: ты можешь инвестировать или создать бизнес в новой стране. Но обычно речь идет о значительных инвестиционных вложениях: от 150 000 до 600 000 долларов США.
Военная служба. Некоторые страны предоставляют гражданство кандидатам иностранного происхождения, желающим служить в армии в течение определенного времени.
Раньше мы писали, как получить гражданство США.
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