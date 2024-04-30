В какой стране легче всего получить гражданство украинцу: сколько лет на это уйдет и какие страны самые гостеприимные

Вот уже два года в Украине растет количество людей, вынужденных бежать от войны, спасая самое дорогое: своих детей и свою жизнь. Многие решаются уехать и осесть за границей, а те, кто потерял в Украине дом, даже задумываются остаться там подольше. В каких странах легче всего получить гражданство украинцу — читай в нашем материале.

Сразу заметим: сейчас у наших беженцев за рубежом есть определенные преимущества в получении статуса временно перемещенного лица, однако касательно постоянного гражданства у нас таких преимуществ нет, ведь страны Европы, Канада и другие, которые гостеприимно открыли для нас двери, понимают, что придет время, когда вынужденные переселенцы будут возвращаться назад.

Поэтому рассматривать, где лучше всего получить гражданство, мы будем, ориентируясь на общие правила, действующие для всех экспатов. Однако есть страны, в которые легче иммигрировать. А есть — в которые гораздо труднее. Но в любом случае, доказывать новой “родине”, что ты “свой” придется достаточно долго.

Сейчас также смотрят

Где легче всего получить гражданство

Познакомься с топ-5 стран, которые не оказывают иммигрантам особых препятствий и имеют достаточно простые требования для получения постоянного гражданства. По данным worldpopulationreview этот список выглядит так:

Канада

Самая большая страна в Северной Америке, Канада гостеприимно принимает иммигрантов и имеет большую украинскую диаспору. Здесь предъявляют кандидатам на гражданство простые требования, которые имеют следствием легкое получение канадского паспорта.

Кандидаты должны:

легально проживать в Канаде в течение трех из последних пяти лет;

уплатить все необходимые налоги;

сдать обычные тесты по истории и языку (английскому или французскому);

уплатить минимальный сбор в размере 630 канадских долларов (для взрослых).

Есть еще одна страна, гражданство которой страны легче всего получить. О ней далее.

Германия

Германия — страна со вторым по размеру уровнем иммиграции в мире, имеет хорошо налаженный процесс получения гражданства. Но и здесь путь не будет таким простым:

Кандидаты должны отвечать следующим требованиям:

прожить в Германии от шести до восьми лет (в зависимости от обстоятельств);

сдать экзамены по немецкому языку и гражданству;

доказать, что кандидат может содержать себя;

доказать, что у кандидата нет судимости и он готов отказаться от гражданства своей страны.

На третьем месте в топе стран, в которых легче всего получить гражданство украинцу (или другому иммигранту) — Ирландия.

Ирландия

Чтобы подать заявление на получение паспорта Ирландии, необходимо:

проживать в стране не менее четырех из восьми лет;

непосредственно перед подачей заявления кандидат должен прожить в стране один год (выезжая не более, чем на 70 суток).

Если тебя привлекает жизнь в довольно экзотичной по мнению европейца американской стране, то знай: гражданство Перу легко получить.

Перу

Как стать гражданином Перу:

получить резидентскую визу, позволяющую иностранцу жить в Перу (на это уйдет три месяца):

подождать шесть месяцев оформления визы;

прожить в Перу два года и подать заявление на получение гражданства;

сдать тесты по нескольким предметам, включая историю, культуру и испанский язык;

доказать способность зарабатывать более $1000 ежемесячно на пенсию или инвестиции.

Сингапур

Как стать постоянным жителем Сингапура:

получить легальную работу, открыть бизнес или жениться на гражданке Сингапура;

через два года подать заявление на получение гражданства;

граждане мужского пола должны пройти военную службу в армии Сингапура.

В очереди за новым гражданством: рейтинг одобренных заявок кандидатов

Еще одним показателем, насколько легко страна дает свой паспорт, считается процент заявок, рассмотренных с положительным результатом.

Исследование, проведенное канадским иммиграционным агентством CanadaCIS, показало, что в десятку стран, в которых легче всего получить гражданство, входят Швеция и Португалия.

в Швеции паспорт получает каждый десятый заявитель или 9,3% кандидатов;

в Португалии одобряют каждое третье из 50 поданных заявлений, то есть 6,6% от общего числа;

в Нидерландах и Исландии уровень получения гражданства среди заявителей считается также высоким: “да” говорят одному претенденту на паспорт из 25.

Другие способы получить паспорт за границей

Следует учесть, что кроме так называемой “натурализации”, когда человек годами живет в чужой стране и постепенно получает ее гражданство, есть и другие пути:

По происхождению: ты можешь получить новый паспорт, если твои родители (а иногда бабушки и дедушки) были гражданами другой страны. В некоторых странах учитывается только гражданство отца или матери. Так можно получить гражданство, скажем, Израиля или Польши.

Брак: это может быть самый простой путь к получению гражданства. Заключив брак в новой стране, можно быстро стать ее гражданином. Испания, например, дает паспорт иммигрантам после одного года брака с гражданином страны.

Инвестиции в бизнес: ты можешь инвестировать или создать бизнес в новой стране. Но обычно речь идет о значительных инвестиционных вложениях: от 150 000 до 600 000 долларов США.

Военная служба. Некоторые страны предоставляют гражданство кандидатам иностранного происхождения, желающим служить в армии в течение определенного времени.

Раньше мы писали, как получить гражданство США.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.