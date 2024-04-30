У якій країні найлегше отримати громадянство українцю: скільки років на це піде та які країни найгостинніші

Ось уже два роки в Україні росте кількість людей, які змушені тікати від війни, рятуючи найдорожче: своїх дітей та своє життя. Багато хто наважується виїхати та осісти за кордоном, а ті, хто втратив в Україні дім, навіть замислюються залишитися там надовше. В яких країнах найлегше отримати громадянство українцю — читай у нашому матеріалі.

Одразу зауважимо: наразі наші біженці за кордоном мають певні переваги в отриманні статусу тимчасово переміщеної особи, проте щодо постійного громадянства в нас таких переваг немає, адже країни ЄС, Канада та інші держави, які гостинно відчинили для нас двері, розуміють, що настане час, коли вимушені переселенці повертатимуться назад.

Тож розглядати, де саме найкраще отримати громадянство, ми будемо, орієнтуючись на загальні правила, які діють для усіх експатів. Проте є країни, до яких легше іммігрувати, а є — до яких значно важче. Але в будь-якому випадку, доводити новій “батьківщині”, що ти “свій” доведеться доволі довго.

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Де найлегше отримати громадянство

Познайомся з топ-5 країн, які не чинять іммігрантам особливих перепон та мають доволі прості вимоги для отримання постійного громадянства. За даними worldpopulationreview, цей список має такий вигляд:

Канада

Найбільша країна в Північній Америці, Канада гостинно приймає іммігрантів та має велику українську діаспору. Тут висувають до кандидатів на громадянство доволі прості вимоги, які потім мають результатом легке отримання канадського паспорта.

Кандидати повинні:

легально проживати в Канаді протягом трьох з останніх п’яти років;

сплатити всі необхідні податки;

скласти звичайні тести з історії та мови (англійської чи французької);

сплатити мінімальний збір у розмірі 630 канадських доларів (для дорослих).

Є ще одна країна, громадянство якої країни найлегше отримати. Про неї — далі.

Німеччина

Німеччина — країна з другим за розміром рівнем імміграції у світі, має добре налагоджений процес отримання громадянства. Але і тут шлях не буде вже таким простим.

Кандидати мають відповідати таким вимогам:

прожити у Німеччині від шести до восьми років (залежно від обставин);

скласти іспити з німецької мови та громадянства;

довести, що кандидат може утримувати себе;

довести, що кандидат не має судимості та готовий відмовитися від громадянства своєї країни.

На третьому місці в топі країн, в яких найлегше отримати громадянство українцю (або іншому іммігранту), Ірландія.

Ірландія

Щоб подати заяву на отримання громадянства Ірландії, потрібно:

проживати в країні щонайменше чотири з восьми років;

безпосередньо перед подачею заяви кандидат має прожити в країні один рік (виїжджаючи не більше, як на 70 діб)

Якщо тебе приваблює життя в доволі екзотичній на погляд європейця південноамериканській країні, то знай: Перу точно належить до країни, чиє громадянство найлегше отримати.

Перу

Як стати громадянином Перу:

отримати резидентську візу, яка дозволяє іноземцю жити у Перу (на це піде три місяці):

зачекати шість місяців на оформлення візи;

прожити у Перу два роки та подати заяву на отримання громадянства;

скласти тести з кількох предметів, включаючи історію, культуру та іспанську мову;

довести здатність заробляти понад $1000 щомісяця на пенсію або інвестиції.

Сінгапур

Як стати постійним жителем Сінгапура:

отримати легальну роботу, відкрити бізнес або одружитися з громадянином Сінгапура;

через два роки подати заяву на отримання громадянства;

громадяни чоловічої статі мають пройти військову службу в армії Сінгапура.

В черзі за новим громадянством: рейтинг схвалень заяв кандидатів

Іще одним показником, наскільки легко країна дає свій паспорт, вважається відсоток заяв, які були розглянуті з позитивним результатом.

Дослідження, проведене канадським імміграційним агентством CanadaCIS, показало, що до десятки країн, в яких найлегше отримати громадянство, входять Швеція та Португалія:

у Швеції паспорт отримує кожен десятий заявник або 9,3% кандидатів;

паспорт отримує кожен десятий заявник або 9,3% кандидатів; в Португалії схвалюють кожну третю з 50 поданих заяв, тобто 6,6% від загального числа;

схвалюють кожну третю з 50 поданих заяв, тобто 6,6% від загального числа; у Нідерландах та Ісландії рівень отримання громадянства серед заявників вважається також високим: “так” кажуть одному претенденту на паспорт з 25.

Інші способи отримати паспорт за кордоном

Варто врахувати, що окрім так званої “натуралізації”, коли людина роками живе в чужій країні та поступово отримує її громадянство, є й інші шляхи.

За походженням: ти можеш отримати новий паспорт, якщо твої батьки (а іноді бабусі та дідусі) були або є громадянами іншої країни. У деяких країнах враховується лише громадянство батька або матері. Так можна отримати паспорт, скажімо, Ізраїлю або Польщі.

Шлюб: це може бути найпростіший шлях до отримання паспорта. Одружившись із громадянином нової країни, можна швидко стати її громадянином. Іспанія, приміром, дає громадянство іммігрантам після одного року шлюбу.

Інвестиції у бізнес. Ти можеш інвестувати або створити бізнес в новій країні. Але зазвичай йдеться по значні інвестиційні вкладення: від 150 000 до 600 000 доларів США.

Військова служба. Деякі країни надають громадянство кандидатам іноземного походження, які бажають служити в армії протягом певного часу.

Раніше ми писали, як отримати громадянство США.

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