В Киеве отменили плату за парковку: что известно об изменениях

Некоторые водители не хотят платить за парковку авто, поэтому оставляют машину в любом удобном месте. Однако это вызывает множество неудобств для других водителей и пешеходов. Иногда по улицам столицы просто не пройти, а водители оправдывают себя высокими ценами за парковку.

В связи с этим в КГГА сообщили: в столице временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках.

Платная парковка в Киеве

Киев условно разделен на три зоны паркинга (зависит от того, насколько парковка удалена от центра).

Цены в этих трех зонах отличаются. В первой зоне за час стоянки водитель может заплатить 35 грн, во второй — 25 грн, в третьей — 5 грн.

Оплата за парковку приостановлена ​​именно на площадках КП Київтранспарксервіс. Эти изменения будут показывать в приложении Київ Цифровий.

— Данная временная мера связана с продолжающимся судебным процессом по стоимости парковки. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки, — говорится в сообщении.

Однако в КГГА призывают не пренебрегать правилами дорожного движения, ведь за их нарушение штрафы не отменяли. Власти столицы заранее сообщат жителям о возобновлении платы за парковку.

Также в столице восстанавливают жилье пострадавших от российских обстрелов людей. Одним из первых проявлений жестокости россиян было попадание в многоэтажку на Лобановского в Киеве. Ранее мы рассказывали о восстановлении дома на Лобановском.

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