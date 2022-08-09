В Киеве отменили плату за парковку: что известно об изменениях

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 августа 2022, 10:00
У Києві тимчасово скасували плату за паркування: що відомо
Фото: Pexels

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