У Києві скасували плату за паркування: що відомо про зміни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Серпня 2022, 10:00
У Києві тимчасово скасували плату за паркування: що відомо
Фото: Pexels

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