У Києві скасували плату за паркування: що відомо про зміни

Деякі водії не хочуть платити кошти за паркування авто, тож залишають його деінде. Проте це викликає багато незручностей для інших водіїв та пішоходів. Інколи вулицями столиці просто не пройти, а водії виправдовують себе високими цінами за паркування.

Тож у КМДА повідомили: у столиці тимчасово не стягуватиметься плата за паркування на муніципальних майданчиках.

Оплата за паркування в Києві

Київ умовно розділений на три зони паркінгу (залежить від того, наскільки місце паркування віддалене від центру). Ціни в цих трьох зонах відрізняються.

У першій зоні за годину стоянки водій може заплатити 35 грн, у другій — 25 грн, у третій — 5 грн.

Відтепер оплату за паркування призупинено саме на майданчиках КП Київтранспарксервіс. Ці зміни показуватимуть у застосунку Київ Цифровий.

— Такий тимчасовий захід пов’язаний із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває. Інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування, — йдеться у повідомленні.

Проте у КМДА закликають не нехтувати правилами дорожнього руху, адже за їх порушення штрафи не скасовували. Влада столиці завчасно повідомить жителів про відновлення плати за паркування.

Також у столиці відновлюють житло людей, які постраждали від російських обстрілів. Одним із перших проявів жорстокості росіян було влучання у багатоповерхівку на Лобановського в Києві. Раніше ми розповідали про відновлення будинку на Лобановського.

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