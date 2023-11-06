Выдумывают диагнозы младенцам и чаще делают кесарево сечение — в Минздраве признали проблему с роддомами

Украинки продолжают давать жизнь новым украинцам, несмотря на войну. Они мужественно проходят через беременность во время войны. По данным Минздрава, ежегодно в Украине рожают около 200 тыс. женщин.

Но, к сожалению, есть определенные проблемы в роддомах. В частности, в некоторых учреждениях придумывают диагнозы малышам и чаще проводят кесарево сечение ради получения выплат от НСЗУ, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Почему в роддомах придумывают диагнозы малышам

В Минздраве объясняют, что роженицы получают помощь в рамках трех пакетов услуг, которые контрактуются НСЗУ:

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Стационарная помощь без проведения хирургических операций, Медицинская помощь при родах Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Каждый из них гарантирует бесплатные услуги для пациента.

Во время мониторинга медицинских учреждений, который проводили Минздрав и НСЗУ, было обнаружено, что роддомы и перинатальные центры сознательно указывают ложные диагнозы для новорожденных для перевода их в другую больницу или на другую схему лечения.

Такие действия позволяют получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента. НСЗУ подсчитала, что за около 30% детей осуществлялась двойная оплата медучреждениям.

В Украине в среднем почти 20% младенцев, родившихся больными, переводят в другое учреждение. Малыши позже могут сталкиваться с негативными последствиями от транспортировки. В отдельных больницах 100% младенцев, выживших до седьмого дня, были переведены в другие больницы несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг.

Также во время проверок было обнаружено, что в некоторых больницах младенцам ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для “лечения”.

Кроме этого, показатель кесаревых сечений за последний год значительно вырос. Это может свидетельствовать о том, что у пациенток не было медицинских показателей для проведения операции.

Это было сделано, чтобы (учреждение) получало средства за вмешательство.

— Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны, в первую очередь, заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за якобы “больных” детей, — отметил Виктор Ляшко во время совещания с департаментами здравоохранения и руководителями перинатальных центров и родильных отделений.

Руководителям роддомов и перинатальных центров были предоставлены рекомендации по решению проблемных вопросов и принятию управленческих решений.

После рождения ребенка его нужно зарегистрировать и получить документы. Ранее мы рассказывали, как получить свидетельство о рождении ребенка.

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