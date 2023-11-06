Вигадують діагнози немовлятам і частіше роблять кесарів розтин — у МОЗ визнали проблему з пологовими

Українки продовжують народжувати, попри війну. Вони дають життя новим українця та мужньо проходять через вагітність під час війни. За даними МОЗ, щороку в Україні народжують близько 200 тис. жінок.

Але, на жаль, є певні проблеми у пологових будинках. Зокрема, у деяких закладах вигадують діагнози малюкам та частіше проводять кесарів розтин заради отримання виплат від НСЗУ, про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Чому у пологових будинках вигадують діагнози малюкам

У МОЗ пояснюють, що породіллі отримують допомогу у рамках трьох пакетів послуг, які контрактуються НСЗУ:

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Медична допомога при пологах,

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Кожен із них гарантує безоплатні послуги для пацієнта.

Під час моніторингу медичних закладів, який проводили МОЗ та НСЗУ, було виявлено, що пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування.

Такі дії дозволяють отримувати подвійну, а інколи й потрійну оплату за одного маленького пацієнта. НСЗУ підрахувала, що за близько 30% дітей здійснювалась подвійна оплата медзакладам.

В Україні в середньому майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад. Через це вони зазнають негативного впливу внаслідок транспортування. В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до сьомого дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг.

Також під час перевірок виявили, що в деяких лікарнях немовлятам ставлять діагнози, які не є патологією, а лише тимчасовим станом пацієнта і не мають бути причиною для “лікування”.

Крім цього, показник кесаревих розтинів за останній рік значно зріс. Це може свідчити про те, що пацієнтки не мали медичних показників для проведення операції.

Це було зроблено, щоб отримувати кошти за втручання.

— Лікарні, законтрактовані на надання перинатальної та неонатальної допомоги, мають у першу чергу дбати про пацієнтів, а не про отримання коштів від НСЗУ за начебто “хворих” дітей, — зауважив Віктор Ляшко під час наради з департаментами охорони здоров’я та керівниками перинатальних центрів і пологових відділень.

Керівникам пологових та перинатальних центрів були надані рекомендації щодо розв’язання проблемних питань та прийняття управлінських рішень.

Після народження дитини її треба зареєструвати та отримати документи. Раніше ми розповідали, як отримати свідоцтво про народження дитини.

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