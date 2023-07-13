В Украине заработал чат-бот Bard от Google: что о нем известно и как пользоваться искусственным интеллектом

С четверга, 13 июля в Украине доступен чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта. Это универсальный чат-бот, который с легкостью демонстрирует свои навыки в разных отраслях.

Bard AI предназначен для предоставления свежих и качественных ответов, будучи подключенным к интернету. Что известно о Google Bard AI и как им пользоваться — читай в материале.

Google Bard Ukraine: интересные факты

Когда Bard только выпустили, он был представлен в облегченной версии модели LaMDA. Это позволяло обслуживать большую пользовательскую базу из-за значительного сокращения необходимых вычислительных ресурсов.

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После тестирования Bard доступен для пользователей по всему миру в более чем 180 странах.

Google AI в Украине: как появилась система

Google Bard теперь на украинском языке. Чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета. Это означает, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную — Bard сделает все сам, — говорится в сообщении Минцифры.

Таким образом, чат дает структурированные ответы на вопросы. Тебе нужно просто сформулировать запрос, а Bard соберет наиболее подходящую информацию из Интернета. Чат-ботом можно воспользоваться, перейдя по ссылке.

Что еще может делать Bard: особенности штучного интеллекта

Cлушать ответы, а не только читать их. Таким образом, ты сможешь узнать правильное произношения тех или других слов. Сохранять историю диалогов. Делиться ими с друзьями.

Чем Bard AI отличается от ChatGPT

Эти чат-боты имеют ряд отличительных характеристик. Например:

Bard получает информацию в режиме реального времени из Интернета для своих ответов. А вот ChatGPT обучается на конечном наборе данных, которые не обновлялись с 2021 года. Поэтому Бард дает более актуальные ответы на актуальные вопросы. Также в Барде можно увидеть различные черновики или варианты ответов. А ChatGPT дает один, короткий ответ на запросы. Bard ссылается на источники в своих ответах, а ChatGPT обычно утверждает вещи как факты, не указывая источник. Google Bard лучший по точности. Но ChatGPT лучше подходит для творческих задач.

Bard AI: как пользоваться чат-ботом: пошаговая инструкция

Зайди на официальный сайт. На нем нажми кнопку под названием Try It Now. После этого ты перейдешь в редактор Google Bard. Просто создай запрос из требуемых строк текста или слов. Как только ты введешь текст, Google Bard сгенерирует текст на основе запроса.

Однако если сегодня ты не желаешь знакомиться с новыми технологиями, всегда можно провести время за хорошей книгой. Читай топ-7 книг о цифровизации современного мира.

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