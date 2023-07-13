В Украине заработал чат-бот Bard от Google: что о нем известно и как пользоваться искусственным интеллектом

Анна Голишевская, редактор сайта 13 июля 2023, 16:00
Чат-бот
Фото: Unsplash

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