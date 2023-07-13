В Украине заработал чат-бот Bard от Google: что о нем известно и как пользоваться искусственным интеллектом

С четверга, 13 июля в Украине доступен чат-бот Bard от Google на основе искусственного интеллекта. Это универсальный чат-бот, который с легкостью демонстрирует свои навыки в разных отраслях.
Bard AI предназначен для предоставления свежих и качественных ответов, будучи подключенным к интернету. Что известно о Google Bard AI и как им пользоваться — читай в материале.
Когда Bard только выпустили, он был представлен в облегченной версии модели LaMDA. Это позволяло обслуживать большую пользовательскую базу из-за значительного сокращения необходимых вычислительных ресурсов.
После тестирования Bard доступен для пользователей по всему миру в более чем 180 странах.
Google Bard теперь на украинском языке. Чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета. Это означает, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную — Bard сделает все сам, — говорится в сообщении Минцифры.
Таким образом, чат дает структурированные ответы на вопросы. Тебе нужно просто сформулировать запрос, а Bard соберет наиболее подходящую информацию из Интернета. Чат-ботом можно воспользоваться, перейдя по ссылке.
Эти чат-боты имеют ряд отличительных характеристик. Например:
Однако если сегодня ты не желаешь знакомиться с новыми технологиями, всегда можно провести время за хорошей книгой. Читай топ-7 книг о цифровизации современного мира.
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