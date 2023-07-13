В Україні запрацював чат-бот Bard від Google: що про нього відомо, і як користуватися штучним інтелектом

13 липня в Україні став доступним чат-бот Bard від Google на основі штучного інтелекту. Це універсальний чат-бот, який легко демонструє свої навички в різних галузях.

Bard AI призначений для надання свіжих та якісних відповідей, якщо підключений до Інтернету. Що відомо про Google Bard AI і як ним користуватися — читай у матеріалі.

Google Bard Ukraine: цікаві факти

Коли Bard тільки випустили, він був представлений у полегшеній версії LaMDA. Це давало змогу обслуговувати велику користувальницьку базу через значне скорочення необхідних обчислювальних ресурсів. Після тестування Bard доступний для користувачів по всьому світу в більш ніж 180 країнах.

Зараз також дивляться

Google AI в Україні: як з’явилася система

— Google Bard тепер працює з використанням української мови. Чат-бот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш слушну інформацію з Інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам, — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Отже, чат дає структуровані відповіді питання. Тобі потрібно просто сформулювати запит, а Bard збере найбільш відповідну інформацію з Інтернету. Чат-ботом можна скористатися, перейшовши за посиланням.

Що ще може робити Bard: особливості штучного інтелекту

Слухати відповіді, а не лише читати їх. Отож, ти зможеш дізнатися про правильну вимову тих чи інших слів. Зберігати історію діалогів. Ділитися ними з друзями.

Чим Bard AI відрізняється від ChatGPT

Ці чат-боти мають низку характеристик, які відрізняються. Наприклад:

Bard отримує інформацію в реальному часі з Інтернету для своїх відповідей. А ось ChatGPT навчається на кінцевому наборі даних, які не оновлювалися з 2021 року. Тому Бард дає актуальніші відповіді на питання. Також у Барді можна побачити різні чернетки або варіанти відповідей. А ChatGPT дає одну, коротку відповідь на запити. Bard посилається на джерела у відповідях, а ChatGPT зазвичай стверджує речі як факти, не вказуючи джерело. Google Bard найкращий за точністю. Але ChatGPT найкраще підходить для творчих завдань.

Bard AI: як користуватися чат-ботом: покрокова інструкція

Зайди на офіційний сайт. На ньому натисни кнопку під назвою Try It Now. Після цього ти перейдеш до редактора Google Bard. Просто створи запит із потрібних рядків тексту або слів. Як тільки ти введеш текст, Google Bard згенерує відповідь на основі запиту.

Проте якщо сьогодні ти не бажаєш знайомитись з новими технологіями, то завжди можна провести час за гарною книжкою. Читай топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!