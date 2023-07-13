В Україні запрацював чат-бот Bard від Google: що про нього відомо, і як користуватися штучним інтелектом

13 липня в Україні став доступним чат-бот Bard від Google на основі штучного інтелекту. Це універсальний чат-бот, який легко демонструє свої навички в різних галузях.
Bard AI призначений для надання свіжих та якісних відповідей, якщо підключений до Інтернету. Що відомо про Google Bard AI і як ним користуватися — читай у матеріалі.
Коли Bard тільки випустили, він був представлений у полегшеній версії LaMDA. Це давало змогу обслуговувати велику користувальницьку базу через значне скорочення необхідних обчислювальних ресурсів. Після тестування Bard доступний для користувачів по всьому світу в більш ніж 180 країнах.
— Google Bard тепер працює з використанням української мови. Чат-бот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш слушну інформацію з Інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам, — йдеться у повідомленні Мінцифри.
Отже, чат дає структуровані відповіді питання. Тобі потрібно просто сформулювати запит, а Bard збере найбільш відповідну інформацію з Інтернету. Чат-ботом можна скористатися, перейшовши за посиланням.
Ці чат-боти мають низку характеристик, які відрізняються. Наприклад:
Проте якщо сьогодні ти не бажаєш знайомитись з новими технологіями, то завжди можна провести час за гарною книжкою. Читай топ-7 книжок про цифровізацію сучасного світу.
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