Когда Вербное воскресенье у православных: точная дата праздника в Украине

С приближением главного христианского праздника Пасхи верующие в Украине готовятся к празднованию Вербного воскресенья, или Входа Господня в Иерусалим. В 2026 году из-за особенностей церковного календаря даты празднования для разных конфессий существенно расходятся.

Пока западный обряд (католики) уже отметил этот праздник накануне, 29 марта, православные верующие и греко-католики в Украине готовятся к торжествам, которые пройдут в следующее воскресенье.

Когда у православных Вербное воскресенье в 2026 году

Для большинства украинских верующих Вербное воскресенье в 2026 году приходится на 5 апреля. Этот праздник традиционно отмечается ровно за неделю до Пасхи (в этом году приходится на 12 апреля) и знаменует начало строжайшего периода поста — Страстной седмицы.

Важной особенностью 2026 года является то, что дата 5 апреля является общей для всех православных церквей Украины, независимо от того, придерживается ли приход новоюлианского или юлианского календаря.

Праздник посвящен библейскому событию въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Тогда народ встречал Его как Царя, устилая дорогу пальмовым ветвям. В украинской традиции пальму заменила ива — первое просыпающееся весной растение, символизируя победу жизни над смертью.

Во время праздничной литургии, которая проводится по образу Иоанна Златоуста, совершается особый обряд:

Освящение ивы: ветви обрызгивают святой водой во время всенощной службы. Ослабление поста: несмотря на продолжение Великого поста, в воскресенье 5 апреля церковь позволяет верующим употреблять рыбу, что является существенным облегчением перед началом Страстной недели.

В Украине Вербное воскресенье имеет глубокие народные корни и несколько названий: Цветное, Цветное воскресенье или Вербница. Самой известной традицией остается символическое постукивание родных освященными ветвями.

Считается, что этот обряд дарит здоровье и защищает от болезней весь следующий год. Освященную вербу принято хранить дома в углу под иконами как оберег дома от стихийных бедствий и невзгод.

Вербное воскресенье – это время для духовного сосредоточения, поэтому существуют определенные ограничения, которые пытаются соблюдать верующие. В этот день не рекомендуется:

Выполнять тяжелую физическую работу и заниматься домашними делами (уборка, стирка).

Работать на огороде или в саду.

Вступать в конфликты, ссориться или злословить.

Устраивать громкие развлечения с танцами и пением.

Этот день призывает к покою, молитве и милосердию, готовя сердца христиан к воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя.

Раньше мы писали, что святят в Вербное воскресенье – читай в материале подробнее о традициях и советах.

