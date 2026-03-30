Коли Вербна неділя у православних: точна дата свята в Україні

З наближенням головного християнського свята — Великодня — віряни в Україні готуються до відзначення Вербної неділі, або Входу Господнього в Єрусалим. У 2026 році через особливості церковного календаря дати святкування для різних конфесій суттєво розходяться.

Поки західний обряд (католики) вже відзначив це свято напередодні, 29 березня, православні віряни та греко-католики в Україні готуються до урочистостей, що відбудуться наступної неділі.

Коли у православних Вербна неділя у 2026 році

Для більшості українських вірян Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня. Це свято традиційно відзначається рівно за тиждень до Великодня (який цьогоріч припадає на 12 квітня) і знаменує початок найсуворішого періоду посту — Страсної седмиці.

Важливою особливістю 2026 року є те, що дата 5 квітня є спільною для всіх православних церков України, незалежно від того, чи дотримується парафія новоюліанського чи юліанського календаря.

Свято присвячене біблійній події в’їзду Ісуса Христа до Єрусалима. Тоді народ зустрічав Його як Царя, вистеляючи дорогу пальмовим гіллям. В українській традиції пальму замінила верба — перша рослина, що прокидається навесні, символізуючи перемогу життя над смертю.

Під час святкової літургії, яка проводиться за чином Іоана Золотоустого, відбувається особливий обряд:

Освячення верби: гілки кроплять святою водою під час всеношної служби. Послаблення посту: попри тривання Великого посту, у неділю 5 квітня церква дозволяє вірянам вживати рибу, що є суттєвим полегшенням перед початком Страсного тижня.

В Україні Вербна неділя має глибоке народне коріння та кілька назв: Квітна, Цвітна неділя або Вербниця. Найвідомішою традицією залишається символічне постукування рідних освяченими гілками.

Вважається, що цей обряд дарує здоров’я та захищає від хвороб на весь наступний рік. Освячену вербу прийнято зберігати вдома на покуті під іконами як оберіг оселі від стихійних лих та негараздів.

Вербна неділя — це час для духовного зосередження, тому існують певні обмеження, яких намагаються дотримуватися віряни. У цей день не рекомендується:

Виконувати важку фізичну роботу та займатися хатніми справами (прибирання, прання).

Працювати на городі чи в саду.

Вступати в конфлікти, сваритися або лихословити.

Влаштовувати гучні розваги з танцями та співами.

Цей день закликає до спокою, молитви та милосердя, готуючи серця християн до споминів про останні дні земного життя Спасителя.

