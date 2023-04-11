Преимущества для здоровья и риски от пропаганды. Легализуют ли медицинский каннабис в Украине и зачем это нужно

Украинское государство продолжает трансформироваться, в том числе в медицинской отрасли. Пока один из важных вопросов — потребность украинцев в препаратах с медицинским каннабисом.

Поэтому возникает вопрос, можно ли его легализовать и какие риски это несет.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал журналистам издания Укринформ, что нужно знать о легализации медицинского каннабиса и зачем она нужна.

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Зачем нужна легализация медицинского каннабиса

По словам Михаила Радуцкого, в настоящее время в Украине около семи миллионов украинцев, которым нужно бороться с ПТСР.

Как известно, во всем мире одним из самых действенных способов лечения ПТСР являются препараты, содержащие медицинский каннабис.

Чиновник отмечает, что война продолжается и людей, нуждающихся в соответствующем лечении может стать больше.

Кроме того, в препаратах на основе медицинского каннабиса нуждаются люди с онкологическими заболеваниями. Таким образом, у них будет выбор обезболивающих между настоящими наркотическими препаратами, которыми сейчас они должны пользоваться, или же ненаркотическим препаратом на основе медицинского каннабиса.

Это гуманно и важно для людей, которые не могут терпеть боли при онкологических заболеваниях, эпилепсии.

Также важно понимать, что медицинский каннабис не нужно путать с рекреационным. То есть после поддержки законопроекта в Украине не появятся так называемые “кофешопы”, как в Голландии. В законопроекте речь идет исключительно о медицинском, а также о техническом каннабисе, который часто используется для изготовления экологической посуды и не содержит в себе психоактивного элемента тетрагидроканабинола.

Какие перспективы принятия законопроекта о легализации медицинского каннабиса

До начала полномасштабной войны Верховная Рада пыталась принять законопроект о легализации медицинского каннабиса. Однако тогда не удалось собрать необходимое количество голосов в первом чтении. Как уверяет Михаил Радуцкий, все это из-за популистских спекуляций.

Они апеллируют к тому, что медицинский каннабис — это наркотик. Хотя согласно резолюции ООН, в 1960-х годах каннабис исключен из перечня наркотических веществ.

Позже президент Украины Владимир Зеленский инициировал опрос, в котором большинство украинцев поддержали идею легализации медицинского каннабиса.

Тогда правительство разработало законопроект, который был внесен и зарегистрирован в Верховной Раде. После этого он прошел Комитет по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Были замечания от аграриев, Министерства внутренних дел. Все недостатки, которые были в тексте, уже откорректированы.

Пока законопроект готов к первому чтению и Михаил Радуцкий надеется, что его поддержат нардепы. Для продления работы над ним необходимо собрать как минимум 226 голосов парламентариев.

Кстати, у законопроекта стало больше сторонников среди депутатов, но некоторые политические силы продолжают стоять на своих позициях и пытаются критиковать, блокировать принятие этого документа.

Поэтому министр здравоохранения, министр внутренних дел, Министерство ветеранов общаются с депутатами и объясняют им важность принятия соответствующей инициативы.

Часто в качестве контраргумента приводят разрешение на использование определенных импортных лекарств, содержащих медицинский каннабис. Однако такие препараты могут позволить себе далеко не все нуждающиеся в них люди.

Мы считаем, что этот закон необходим, ведь больные украинцы не должны ограничиваться только импортными препаратами, которые разрешены постановлением и стоят 370 долларов.

Также важно отметить, что Совет Церквей поддержал идею легализации медицинского каннабиса. Против выступили только представители УПЦ МП.

Так что остается только проголосовать за поддержку законопроекта в Верховной Раде на первом чтении. Сами фармацевтические компании, врачи, аграрии — готовы к работе.

Что предусматривает новый законопроект о легализации медицинского каннабиса

Как уже было сказано ранее, законопроект предусматривает легализацию только медицинского и технического каннабиса.

Технический каннабис не содержит психоактивный элемент тетрагидроканабинола и используется часто для изготовления экологической продукции, например, заменителей для пластмассовых тарелок.

Раньше для изготовления соответствующей продукции, то есть выращивания соответствующего растения, нужно было получать разрешение у Министерства здравоохранения на выращивание технической конопли.

Но только в одной лаборатории можно было проверить наличие этого компонента, хотя из семян технического каннабиса просто невозможно вырастить медицинский, ведь это разные сорта. Поэтому за новым законопроектом аграрий сможет обратиться в любую сертифицированную лабораторию, которая может подтвердить содержание каннабинола.

Медицинский каннабис может содержать максимум 0,3% тетрагидроканабинола в соответствии с предложенным законопроектом. В то же время, во многих странах ЕС эта отметка уже была повышена до 0,8%.

По нашему мнению, такой документ намного жестче, чем в Европейском Союзе… Мы приняли решение оставить 0,3%, потому что это соответствует европейским нормам, — отмечает Михаил Радуцкий.

О контроле за использованием медицинского каннабиса

Относительно контроля за использованием медицинского каннабиса. Этим будет заниматься Нацполиция. Она должна будет следить за оборотом всех препаратов, содержащих каннабис.

Заниматься проверками и подтверждением содержания тетрагидроканабинола в медицинском каннабисе смогут только государственные лаборатории, Министерства здравоохранения или Министерства внутренних дел Украины.

Выращивать медицинский каннабис можно будет только в теплицах, где есть видеонаблюдение и GPS навигация при перевозке.

Таким образом, у Нацполиции будет возможность отслеживать перемещение сырья к производителю.

Отпускать препараты на основе медицинского каннабиса можно будет только по электронному рецепту, чтобы дать возможность Нацполиции контролировать весь процесс и его законность.

Электронный рецепт очень трудно купить, подделать, поэтому это лучший способ контроля.

Если врач выпишет электронный рецепт человеку, который не имеет показаний для употребления препаратов на основе медицинского каннабиса, его привлекут к ответственности.

И это касается не только каннабиса. В системе eHealth хранится вся информация о больном, враче и об аптечной сети, где был приобретен определенный препарат. eHealth поможет легче отслеживать и контролировать все процессы.

Выписывать рецепт сможет не только семейный врач, но и профильные специалисты — невропатолог, онколог и т.д.

Какое влияние легализация медицинского каннабиса может оказать на экономику

Однако на экономику страны легализация медицинского каннабиса может оказать положительное влияние. По словам Михаила Радуцкого, сейчас в Украине 100% каннабиса выращивается в тени. С этого страна не получает налогов.

Если мы снимем зарегулированность выращивания технической конопли, будут поступать крупные инвестиции в виде налогов в экономику.

Какие риски несет легализация медицинского каннабиса

Что касается рисков легализации медицинского каннабиса в Украине, Михаил Радуцкий определяет только один — это российская пропаганда.

Еще больше будут говорить, что Украина — это плохая страна, потому что там даже каннабис можно в аптеке купить. Это единственный риск, который мы видим.

Также раньше мы рассказывали, почему важно говорить о легализации медицинского каннабиса в Украине.

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