Теперь только под наблюдением врача! Как получить электронный рецепт — пошаговая инструкция

31 марта Министерство здравоохранения Украины сообщило, что с апреля 2023 года все рецептурные лекарства в Украине будут отпускать только по электронному рецепту.

Так, в августе прошлого года начали продавать сначала только антибиотики по рецепту, чтобы уменьшить риски от неправильного и нецелесообразного приема препаратов.

Но уже зимой 2023 года в Минздраве решили, что для защиты населения Украины необходимо сделать обязательным рецепт от врача, чтобы получить другие рецептурные лекарственные средства.

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Что такое электронный рецепт

Электронный рецепт — это цифровой аналог бумажного рецепта, который создается, хранится и передается с использованием медицинской информационной системы в электронной системе здравоохранения.

Электронный рецепт могут получить как граждане, имеющие декларацию с семейным врачом, так и те, кто не имеет. Однако тот, кто хочет приобрести рецептурный препарат, должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения.

Кто может выписать электронный рецепт

Электронный рецепт может выписать как семейный врач, с которым пациент заключил декларацию, так и врач-специалист всех специальностей. Специалист может быть работником государственных, коммунальных или частных клиник, или быть зарегистрирован как ФЛП.

Как получить электронный рецепт

Обратиться к врачу (семейный или врач-специалист); Врач устанавливает диагноз и при необходимости вносит человека в электронную систему здравоохранения; Врач создает электронное назначение в системе ЕСОЗ с указанием активного вещества препарата, дозировки и длительности курса лечения; Далее ты получишь номер рецепта от врача и уникальный код подтверждения, которые необходимо сообщить в аптеке.

Если человек находится на длительном лечении острого или хронического заболевания, он сможет получить повторный рецепт дистанционно на телефон. Но для этого должно быть зафиксировано первое назначение.

Также важно знать, что электронный рецепт можно погасить частично, то есть получить меньшее количество лекарства. А позже снова обратиться в аптеку и приобрести то количество, которое осталось принимать.

Если у пациента нет телефона, врач может выписать бумажный рецепт.

Исключения для получения рецепта

В период военного положения в Украине будет действовать исключение на приобретение рецептурных лекарств без рецепта врача. Это касается территориальных общин, расположенных в районе проведения активных боевых действий.

А военные администрации, подразделения и волонтерские, благотворительные организации смогут закупать рецептурное лекарство для нужд без рецепта.

Также значительное количество украинцев находится за границей, в частности в Польше, где многие лекарства тоже выдают по рецепту. Однако иногда случаются экстренные ситуации, когда они просто необходимы. Потому читай, какие препараты можно купить в Польше без рецепта врача.

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