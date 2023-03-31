Тепер лише під наглядом лікаря! Як отримати електронний рецепт — покрокова інструкція

31 березня Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що з квітня 2023 року усі рецептурні ліки в Україні будуть тепер відпускати лише за електронним рецептом.

Так, минулоріч у серпні почали продавати спочатку лише антибіотики за рецептом, аби зменшити ризики від неправильного та недоцільного прийому препаратів.

Та вже взимку 2023 року у МОЗ вирішили, що для убезпечення населення України необхідно зробити обов’язковим рецепт від лікаря, аби отримати інші рецептурні лікарські засоби.

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Що таке електронний рецепт

Електронний рецепт — це цифровий аналог паперового рецепта, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров’я.

Електронний рецепт можуть отримати як громадяни, які мають декларацію з сімейним лікарем, так і ті, хто не мають. Однак особа, яка прагне придбати рецептурний препарат, має бути зареєстрована в електронній системі охорони здоров’я.

Хто може виписати електронний рецепт

Електронний рецепт може виписати як сімейний лікар, з яким пацієнт уклав декларацію, так і лікар-спеціаліст усіх спеціальностей. Фахівець може бути працівником державних, комунальних чи приватних клінік, або ж бути зареєстрованим як ФОП.

Як отримати електронний рецепт

Звернутися до лікаря (сімейний чи лікар-спеціаліст); Лікар встановлює діагноз та за потреби вносить людину в електронну систему охорони здоров’я; Лікар створює електронне призначення у системі ЕСОЗ з вказанням активної речовини препарату, дозування та тривалість курсу лікування; Отримати номер рецепта від лікаря та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити в аптеці.

Однак якщо людина перебуває на тривалому лікуванні гострого або хронічного захворювання, то вона зможе отримати повторний рецепт дистанційно на телефон. Та для цього має бути зафіксоване перше призначення.

Також важливо знати, що електронний рецепт можна погасити частково, тобто отримати меншу кількість ліків. А пізніше знову звернутись до аптеки та придбати ту кількість, яку залишилось приймати.

Якщо у пацієнта немає телефону, то лікар може виписати паперовий рецепт.

Винятки для отримання рецепта

На період воєнного стану в Україні діятиме виняток на придбання рецептурних ліків без рецепта лікаря. Це стосується територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних бойових дій.

А військові адміністрації, підрозділи та волонтерські, благодійні організації зможуть закуповувати рецептурні ліки для потреб без рецепта.

Також значна кількість українців знаходиться за кордоном, зокрема у Польщі, де чимало ліків теж видають за рецептом. Однак іноді трапляються екстрені ситуації, коли вони просто необхідні. Тому читай, які препарати можна купити в Польщі без рецепта лікаря.

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