Выходные и рабочие дни в сентябре 2025 года в Украине — планируй жизнь заблаговременно

Сентябрь ассоциируется с началом нового учебного года и одновременно с завершением отпускного сезона. Однако погода ещё радует теплом, и можно планировать выходные на природе.
Сколько выходных и сколько рабочих дней в сентябре 2025 года, а также какие праздники отмечаем — статистика месяца для тебя в материале.
Сколько рабочих и выходных дней в сентябре
В сентябре традиционно 30 дней, в 2025 году он начинается с понедельника 1.09.2025.
- Выходные (суббота и воскресенье): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 сентября — всего 8 дней.
- Рабочие дни (по стандартному графику пн–пт): 1–6, 8–12, 15–19, 22–26, 29 и 30 сентября — всего 22 дня.
Официальных общенациональных государственных праздников, которые дают дополнительный выходной в сентябре, нет. Но стоит помнить, что даже если бы они были, во время действия военного положения в Украине положения КЗоТ о праздничных и нерабочих днях не применяются.
То есть даже государственные праздники (в другие месяцы) не гарантируют выходной на общенациональном уровне; работодатель имеет право установить обычный график работы.
Профессиональные и религиозные праздники в сентябре 2025
Профессиональные и религиозные праздники не дают права на официальный выходной, однако отмечаются в соответствии с существующими традициями. В сентябре будут такие праздники:
- 1 сентября — День знаний.
- 2 сентября — День нотариата.
- 7 сентября — День военной разведки Украины, День предпринимателя.
- 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Рождество Пресвятой Богородицы.
- 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика.
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 13 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины.
- 14 сентября — День танковых войск, День памяти жертв фашизма, День работников нефтегазовой промышленности, Воздвижение Креста Господнего.
- 15 сентября — Международный день демократии.
- 17 сентября — День спасателя в Украине, День HR-менеджера в Украине.
- 20 сентября — День украинского рекрутёра, День фармацевта.
- 21 сентября — День мира, День работников леса в Украине.
- 25 сентября — Всемирный день моря.
- 27 сентября — Всемирный день туризма.
- 28 сентября — День украинских машиностроителей, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день глухих.
- 29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца.
- 30 сентября — Всемирный день библиотек, Международный день переводчика.
Чтобы подробнее узнать о праздниках сентября 2025 года, смотри наш календарь профессиональных и памятных дат с короткими рассказами о значении этих дней.
