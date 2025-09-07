Выходные и рабочие дни в сентябре 2025 года в Украине — планируй жизнь заблаговременно

Сентябрь ассоциируется с началом нового учебного года и одновременно с завершением отпускного сезона. Однако погода ещё радует теплом, и можно планировать выходные на природе.

Сколько выходных и сколько рабочих дней в сентябре 2025 года, а также какие праздники отмечаем — статистика месяца для тебя в материале.

Сколько рабочих и выходных дней в сентябре

В сентябре традиционно 30 дней, в 2025 году он начинается с понедельника 1.09.2025.

Выходные (суббота и воскресенье): 6–7, 13–14, 20–21, 27–28 сентября — всего 8 дней. Рабочие дни (по стандартному графику пн–пт): 1–6, 8–12, 15–19, 22–26, 29 и 30 сентября — всего 22 дня.

Официальных общенациональных государственных праздников, которые дают дополнительный выходной в сентябре, нет. Но стоит помнить, что даже если бы они были, во время действия военного положения в Украине положения КЗоТ о праздничных и нерабочих днях не применяются.

То есть даже государственные праздники (в другие месяцы) не гарантируют выходной на общенациональном уровне; работодатель имеет право установить обычный график работы.

Профессиональные и религиозные праздники в сентябре 2025

Профессиональные и религиозные праздники не дают права на официальный выходной, однако отмечаются в соответствии с существующими традициями. В сентябре будут такие праздники:

1 сентября — День знаний.

2 сентября — День нотариата.

7 сентября — День военной разведки Украины, День предпринимателя.

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов, Рождество Пресвятой Богородицы.

9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика.

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября — День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины.

14 сентября — День танковых войск, День памяти жертв фашизма, День работников нефтегазовой промышленности, Воздвижение Креста Господнего.

15 сентября — Международный день демократии.

17 сентября — День спасателя в Украине, День HR-менеджера в Украине.

20 сентября — День украинского рекрутёра, День фармацевта.

21 сентября — День мира, День работников леса в Украине.

25 сентября — Всемирный день моря.

27 сентября — Всемирный день туризма.

28 сентября — День украинских машиностроителей, Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день глухих.

29 сентября — День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога в Украине, Всемирный день сердца.

30 сентября — Всемирный день библиотек, Международный день переводчика.

Чтобы подробнее узнать о праздниках сентября 2025 года, смотри наш календарь профессиональных и памятных дат с короткими рассказами о значении этих дней.

