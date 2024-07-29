Ядовитые пауки Украины: кого стоит остерегаться во время отдыха в лесу

Знаешь людей, которые, увидев паука, готовы убежать на другой конец света? Или это о тебе, и все, даже домашние, пауки кажутся тебе страшными чудовищами?

Арахнофобия — одна из самых распространенных фобий, и большую роль здесь играет преимущественно неэстетический вид этих членистоногих. Но они несут немалую пользу для экосистемы, поэтому прибереги тапки для других, более важных задач, если увидишь паука в своем доме.

Но, конечно, не все стереотипы о пауках безосновательны. Отдельные виды довольно опасны и действительно могут причинить вред. Поэтому УП.Життя вместе с исследовательницей пауков Ниной Полчаниновой и заведующим приемным отделением в одной из частных клиник Виталием Бибиковым рассказали, какие ядовитые пауки Украины могут представлять угрозу при укусе.

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Ядовитые пауки Украины

В мире существует более 52 тысяч видов пауков, и все они ядовиты. Но яд, прежде всего, угрожает насекомым, которыми питаются пауки, а также другим животным. Только несколько десятков видов пауков опасны для людей, и не все из них живут на территории Украины.

— Пауки — это не насекомые. Это совсем другая группа животных, относящаяся к классу паукообразных. Они имеют ядовитые железы в челюстях, которые помогают им питаться и защищаться. Но не все они опасны для человека, — рассказывает Нина Полчанинова.

В общей сложности в мире примерно 20-30 видов пауков, яд которых опасен для человека. В некоторых случаях он может привести к параличу и омертвению тканей.

В Украине водится более тысячи видов пауков. Из них более 500 видов населяют Карпаты, а остальные 700 обитают на левобережье Украины. А тех, кого стоит опасаться, не насчитывается и десятка. Мы подробнее расскажем об этих видах.

Каракурт

Один из самых ядовитых пауков рода Latrodectus, распространённый в Азии и Европе. Другое его название — “европейская черная вдова”. Это единственный вид в Украине, который может нанести серьезный вред здоровью, уверяет исследовательница пауков.

Каракурты — это черные пауки с круглым телом, размеры которых могут достигать 2 см. Самцы имеют характерный рисунок из красных пятен, окруженных белым. Во время брачного сезона самки также могут иметь на теле красные пятна, которые потом исчезают.

Проживают каракурты в Одесской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму. Этот вид обитает на побережьях, в низовьях, у сорняков и травы. Появиться он может даже в огороде после полива растений.

Укус каракурта болезненный, а действие яда человек испытывает за 15-30 минут. В течение часа боль отдает в конечности или живот, появляется потливость, тошнота, повышенная температура, затрудненное дыхание, боль в мышцах, головная боль, судороги.

Тарантул

Самый большой паук в украинской фауне, принадлежащей к семье пауков-волков. Его легко узнать из-за характерной мохнатости. В Украине водится тарантул южнорусский — длина его тела может достигать 3 сантиметра, а с лапами — до 7 см.

Тарантулы живут в поле, на огороде, пастбище, обочине дороги. Они роют в земле норки до метра в глубину и устилают их паутиной.

Но этот вид, как и другие, никогда не нападает первым. Только если задеть паука, он может укусить, защищая себя или потомство. Укус тарантула сравним с укусом пчелы. Он не является смертельно опасным для человека, но после укуса может возникнуть аллергическая реакция.

Желтосумый паук

Желтосумый паук не плетет сеток и живет в траве. Тело у него желтое, а челюсти черные. Вид распространен по всей Украине. Обычно кусаются самцы, когда летом бегают в поисках самки и случайно пересекаются с людьми.

По размеру могут достигать больше сантиметра. Место укуса может напухнуть, а яд спровоцировать высокую температуру. Хотя яд этого паука не считается опасным для человека, но все же может вызвать аллергическую реакцию.

Эрезус черный

Это редкий вид ядовитых пауков, которого еще называют “паук-божья коровка”. Распространен в Европе, Северной Африке и Средней Азии. Самцы имеют красное брюшко с черными точками, как у божьей коровки, а самка полностью окрашена в черный цвет.

Эрезус не плетет сетки, а делает норы и устилает их паутиной. Является обитателем степей, поэтому находится перед угрозой исчезновения из-за чрезмерного антропогенного воздействия.

Укусил паук — что делать в этой ситуации

Заведующий приемным отделением одной из популярных медицинских сетей Виталий Бибиков рассказал, что постоянно сталкивается с пациентами, которые жалуются на укус паука. Но обычно среди жалоб они документируют местные аллергические реакции или генерализованные крапивницы.

При укусе обычного паука врач рекомендует выполнить следующие действия:

пить много воды;

промыть место укуса чистой водой с мыльным раствором;

выпить антигистаминный и противовоспалительный препараты.

А что делать, если укусил паук — потенциальный носитель опасного яда? Следует как можно быстрее обратиться в центр экстренной медицины, обычно имеющий противоядие.

Также Виталий Бибиков рекомендует обращаться к врачу после укуса любого другого паука, если возникают сильные симптомы: повышенная температура, тошнота, сильная боль, затрудненное дыхание.

Не следует прикладывать лед, пить марганцовку, мазать укус пантенолом или использовать народные методы. Также врач не рекомендует самостоятельно нагреть место укуса.

Ядовитые пауки Украины не составляют даже четверти всех видов, а перечислить их можно по пальцам одной руки. Но угрожать нам могут не только пауки, но и другие насекомые.

К примеру, укус шершня способен вызвать анафилактический шок. Мы рассказывали, как оказать медицинскую помощь в этом случае.

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