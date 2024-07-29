Отруйні павуки України: кого слід оминати під час відпочинку у лісі

Знаєш людей, які, побачивши павука, ладні втекти на інший кінець світу? Або, можливо, це про тебе, й усі, навіть домашні павуки, здаються тобі страшними чудовиськами?

Арахнофобія — одна із найпоширеніших фобій, і велику роль тут відіграє переважно неестетичний вид цих членистоногих. Але вони несуть чималу користь для екосистеми, тож прибережи капці для інших, більш важливих задач, якщо побачиш павука у своїй оселі.

Але, звісно, не всі стереотипи про павуків є безпідставними. Окремі види є доволі небезпечними й дійсно можуть заподіяти шкоди. Тому УП.Життя разом з дослідницею павуків Ніною Полчаніновою та завідувачем приймального відділення в одній з приватних клінік Віталієм Бібіковим розповіли, які отруйні павуки України можуть становити загрозу при укусі.

Отруйні павуки України

У світі існує понад 52 тисячі видів павуків, і всі вони отруйні. Але отрута насамперед загрожує комахам, якими харчуються павуки, а також іншим тваринам. Лише кілька десятків видів павуків є небезпечними для людей, і не всі з них живуть на теренах України.

— Павуки — це не комахи. Це зовсім інша група тварин, що належить до класу павукоподібних. Усі вони мають отруйні залози у щелепах, які допомагають їм харчуватися та захищатися. Але не всі вони небезпечні для людини, — розповідає Ніна Полчанінова.

Загалом у світі приблизно 20-30 видів павуків, отрута яких небезпечна для людини. У деяких випадках вона може призвести до паралічу та змертвіння тканин.

В Україні водиться понад тисяча видів павуків. З них понад 500 видів населяють Карпати, а інші 700 живуть на лівобережжі України. А тих, кого варто боятися, не налічується й десятка. Ми детальніше розповімо про ці види.

Каракурт

Один із найотруйніших павуків роду Latrodectus, розповсюджений в Азії і Європі. Інша його назва — “європейська чорна вдова”. Це єдиний вид в Україні, який може завдати серйозної шкоди здоров’ю, запевняє дослідниця павуків.

Каракурти — це чорні павуки з круглим тілом, розміри яких можуть досягати 2 см. Самці мають характерний рисунок з червоних плям, оточених білим. Під час шлюбного сезону самиці також можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

Проживають каракурти в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях і Криму. Цей вид мешкає на узбережжях, у низинах, біля бур’янів і трави. З’явитися він може навіть на городі після поливу рослин.

Укус каракурта болісний, а дію отрути людина відчуває за 15-30 хвилин. Протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт, з’являється пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м’язах, головний біль, судоми.

Тарантул

Найбільший павук в українській фауні, що належить до родини павуків-вовків. Його легко впізнати через характерну волохатість. В Україні водиться тарантул південноруський — довжина його тіла може сягати 3 сантиметри, а з лапами — до 7 см.

Тарантули живуть у полі, на городі, пасовищі, узбіччі дороги. Вони риють в землі нірки до метра в глибину, які вистилають павутиною.

Але цей вид, як й інші, ніколи не нападає першим. Тільки якщо зачепити павука, він може вкусити, захищаючи себе або потомство. Укус тарантула можна порівняти з укусом бджоли. Він не є смертельно небезпечним для людини, але може загрожувати алергічною реакцією.

Жовтосумий павук

Жовтосумий павук не плете сіток і живе у траві. Тіло у нього жовте, а щелепи — чорні. Вид поширений по всій Україні. Зазвичай кусаються самці, коли влітку бігають у пошуках самиці та випадково перетинаються з людьми.

За розміром можуть сягати більше сантиметра. Місце укусу може напухнути, а отрута може спровокувати високу температуру. Хоч отрута цього павука не вважається небезпечною для людини, але все-таки може викликати алергічну реакцію.

Ерезус чорний

Це рідкісний вид отруйних павуків, якого ще називають “павук-сонечко”. Поширений у Європі, Північній Африці та Середній Азії. Самці мають червоне черевце з чорними точками, наче у сонечка, натомість самиця повністю забарвлена у чорний колір.

Ерезус не плете сітки, а робить нори й вистеляє їх павутиною. Є мешканцем степів, тому перебуває перед загрозою зникнення через надмірний антропогенний вплив.

Вкусив павук — що робити у цій ситуації

Завідувач приймального відділення однієї з медичних мереж Віталій Бібіков розповів, що постійно стикається з пацієнтами, які скаржаться на укус павука. Але зазвичай серед скарг вони документують місцеві алергічні реакції або генералізовані кропив’янки.

За укусу звичайного павука лікар рекомендує виконати такі дії:

пити багато води;

промити місце укусу чистою водою з мильним розчином;

випити антигістамінний та протизапальний препарати.

А що робити, якщо вкусив павук — потенційний носій небезпечної отрути? Варто якнайшвидше звернутися до центру екстреної медицини, які зазвичай мають протиотруту.

Також Віталій Бібіков рекомендує звертатися до лікаря після укусу будь-якого іншого павука, якщо виникають сильні симптоми: підвищена температура, нудота, сильний біль, утруднене дихання тощо.

Не слід прикладати лід, пити марганцівку, мазати укус пантенолом чи використовувати народні методи. Також лікар не рекомендує самостійно нагрівати місце укусу.

Отруйні павуки України не складають навіть й четвертини від усіх видів, а перелічити їх можна на пальцях однієї руки. Але загрожувати нам можуть не лише павуки, а й інші комахи.

Наприклад, укус шершня здатен викликати анафілактичний шок. Ми розповідали, як надати домедичну допомогу в цьому випадку.

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