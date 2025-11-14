Японию охватила волна нападений медведей: власть ставит ловушки и привлекает военных

Япония сталкивается с беспрецедентной волной опасных встреч с медведями — звери появляются в жилых районах, возле магазинов, школ и даже заходят в здания.

В северных префектурах Акита и Иватэ местные жители уже носят на сумках колокольчики, а лесные окраины патрулируют охотники.

С апреля погибли 13 человек — это самое большое количество смертельных нападений за всю историю наблюдений. По всей стране ранены более ста человек.

Об этом пишет The Independent.

Туристические районы защитят заборами

На фоне ежедневных инцидентов власти решили обезопасить туристов. По данным The Japan Times, Японское туристическое агентство готовит программу, которая будет компенсировать до 50% стоимости установки защитных ограждений вокруг ротэнбуро — открытых купален в традиционных реканах.

Эту инициативу планируют включить в общенациональный пакет безопасности. В бюджете 2025 года на него предусмотрено 300 миллионов иен, и правительство готово увеличить финансирование, если угроза будет расти.

Владельцы реканов опасаются, что заборы испортят виды, однако чиновники подчеркивают: после серии случаев, когда медведи заходили прямо в жилые помещения, вопрос безопасности становится приоритетным.

Военные помогают устанавливать ловушки

Из-за нагрузки на местные службы правительство впервые привлекло Силы самообороны Японии. Военных отправили в города Кадзуно, Одате и Китаакита, чтобы помогать устанавливать ловушки и проверять территории.

В самой Аките количество наблюдений медведей за год выросло в шесть раз — до более чем 8 000 случаев.

Мэр Кадзуно Синдзи Сасамото признает:

Люди чувствуют опасность каждый день. Многие перестали выходить на улицу вечером, а массовые мероприятия приходится отменять.

Смертельные нападения и истории тех, кто выжил

В Иватэ в октябре погиб сотрудник курорта, на которого медведь напал во время уборки открытой купальни.

68-летний житель Акиты Кейдзи Минатоя до сих пор оправляется после прошлогоднего нападения: медведь выскочил из гаража, сбил его и укусил за лицо.

Я был уверен, что это конец, — вспоминает мужчина.

Хищники все чаще появляются в деревнях, у магазинов и на остановках. В Гумме черный медведь зашел в супермаркет и ранил двух человек. В другом случае бурый медведь напал на испанского туриста.

Почему медведи так часто подходят к людям

Ученые объясняют кризис сочетанием факторов:

Резко выросла популяция бурых и черных медведей — сейчас их более 50 тысяч;

Плохой урожай желудей заставляет животных искать еду ближе к людям;

Изменение климата влияет на поведение видов;

Депопуляция в сельской местности и уменьшение числа охотников усложняют контроль над хищниками.

Профессор экологии Токийского сельскохозяйственного университета Кодзи Ямадзаки заявил, что сейчас Япония имеет едва ли не самое большое количество инцидентов человек–медведь в мире.

