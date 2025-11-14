Стиль жизни

Японию охватила волна нападений медведей: власть ставит ловушки и привлекает военных

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 ноября 2025, 17:00 3 мин.
Японию охватила волна нападений медведей: власть ставит ловушки и привлекает военных
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь