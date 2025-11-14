Японію охопила хвиля нападів ведмедів: влада ставить пастки та залучає військових

Японія стикається з безпрецедентною хвилею небезпечних зустрічей із ведмедями — тварини з’являються в житлових районах, біля магазинів, шкіл і навіть заходять у будівлі.

У північних префектурах Акіта та Івате місцеві жителі вже носять на сумках дзвіночки, а лісові околиці патрулюють мисливці.

За період з квітня загинули 13 людей — це найбільша кількість смертельних нападів за всю історію спостережень. Загалом по всій країні поранено понад сотню людей. Про це пише The Independent.

Туристичні райони захищатимуть парканами

На тлі щоденних інцидентів влада вирішила убезпечити туристів. Японське туристичне агентство готує програму, яка компенсуватиме до 50% вартості встановлення захисних огорож навколо ротенбуро — відкритих ванн у традиційних рьоканах.

Цю ініціативу планують включити до загальнонаціонального пакета безпеки. На нього у бюджеті 2025 року передбачили 300 мільйонів ієн, і уряд готовий збільшити фінансування, якщо загроза зростатиме.

Власники рьоканів хвилюються, що паркани можуть зіпсувати краєвиди, однак урядовці наголошують: після серії випадків, коли ведмеді заходили прямо у житлові приміщення, питання безпеки стає пріоритетним.

Військові допомагають встановлювати пастки

Через навантаження на місцеві служби уряд уперше залучив Сили самооборони Японії. Військових відправили у міста Кадзуно, Одате та Кітаакіта, щоб допомагати у встановленні пасток і перевірці територій.

У самій Акіті кількість спостережень ведмедів за рік зросла у шість разів — до понад 8 000 випадків.

Мер Кадзуно Шінджі Сасамото визнає:

Люди відчувають небезпеку щодня. Багато хто перестав виходити на вулицю ввечері, а масові заходи доводиться скасовувати.

Смертельні напади та історії тих, хто вижив

В Івате в жовтні загинув працівник курорту, якого ведмідь атакував під час прибирання відкритої купальні.

68-річний житель Акіти Кейджі Мінатоя досі оговтується після торішнього нападу: ведмідь вискочив із гаража, збив його та вкусив за обличчя.

Я був упевнений, що це кінець, — пригадує чоловік.

Хижаки все частіше з’являються в селах, біля магазинів і зупинок. У Гунмі чорний ведмідь зайшов у супермаркет і травмував двох людей. В іншому випадку бурий ведмідь напав на іспанського туриста.

Чому ведмеді так часто заходять до людей

Науковці пояснюють кризу комплексом факторів:

Різко зросла популяція бурих і чорних ведмедів — їх нині понад 50 тисяч;

Поганий урожай жолудів змушує тварин шукати їжу ближче до людей;

Зміна клімату впливає на поведінку видів;

Депопуляція в селах і зменшення кількості мисливців ускладнюють контроль над хижаками.

Професор екології Токійського університету Кодзі Ямадзакі заявив, що нині Японія має чи не найбільшу кількість інцидентів людина–ведмідь у світі.

