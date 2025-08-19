Фото: Kyiv Animal Rescue Group Команда порятунку тварин Києва попереджає — в Україні почалася міграція кажанів. Тож у зв’язку з цим, якщо лишити вікна відчиненими, тварини можуть залітати до квартир. За останні кілька тижнів такі випадки фіксували в різних регіонах.Наприкінці липня у Сумах кажани покусали двох людей. Інциденти трапилися, коли люди намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим призначили профілактичне лікування від сказу. Аналогічні ситуації відбувалися і в Черкасах. Протягом червня-липня 2025 року до травматологічного пункту міської лікарні звернулися троє містян, яких вкусили кажани.Розповідаємо, що треба знати про міграцію кажанів та чому не можна самотужки виганяти їх з оселі. Міграція кажанів в Україні: що варто знати У Команді порятунку тварин Києва кажуть, що в Україні є різні види кажанів: осілі й ті, які мігрують. Частина з тварин проводить літо тут, інші прилітають зимувати, а деякі лише пролітають. Нині почалася сезонна міграція: кажани долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у різних місцях. У такі моменти пасткою для тварин стають вікна без сітки чи щілина кватирки. Кажани “атакують” домівки українців: чому тварини частіше залітають до квартир / 2 Фотографії Через них вони залітають усередину квартир та будинків, а потім не можуть вибратися. — Крім того, що у квартирі може опинитися ціла колонія, для самих тварин це небезпечно: у приміщенні вони можуть пошкодитися. А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною, — зауважують в організації. Всі види кажани, що зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції. Щоб зберегти їхнє життя та убезпечити себе, встанови сітки або закрий вікна на час відпустки. Читати на тему Чим небезпечна сарана для людини: що робити після укусу Розповідаємо, чи небезпечні укуси сарани для людини та що з ними робити. Що робити, якщо в оселю залетів кажан Лікарка-епідеміологиня санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лідія Грищенко розповіла Суспільному, що наприкінці літа розпочинається сезон міграції кажанів. — Зазвичай на людей ці тварини не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати. Укус є реакцією самозахисту від небезпеки, — додала вона. Якщо кажани залетіли до житла, потрібно поводитися спокійно, що не налякати тварин. Перейди в інше приміщення та зателефонуй 112 або до Українського центру реабілітації рукокрилих за телефоном: +380663059895. Кажани можуть бути переносниками небезпечних хвороб, зокрема сказу. Ми розповідали про симптоми та що робити, аби вберегтися від зараження. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Тварини Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter