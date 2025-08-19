Для тебе Новини

Кажани “атакують” домівки українців: чому тварини частіше залітають до квартир

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Серпня 2025, 07:00
Кажани “атакують” домівки українців: чому тварини частіше залітають до квартир
Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь