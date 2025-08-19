Команда порятунку тварин Києва попереджає — в Україні почалася міграція кажанів. Тож у зв’язку з цим, якщо лишити вікна відчиненими, тварини можуть залітати до квартир. За останні кілька тижнів такі випадки фіксували в різних регіонах.

Наприкінці липня у Сумах кажани покусали двох людей. Інциденти трапилися, коли люди намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим призначили профілактичне лікування від сказу.

Аналогічні ситуації відбувалися і в Черкасах. Протягом червня-липня 2025 року до травматологічного пункту міської лікарні звернулися троє містян, яких вкусили кажани.

Розповідаємо, що треба знати про міграцію кажанів та чому не можна самотужки виганяти їх з оселі.

Міграція кажанів в Україні: що варто знати

У Команді порятунку тварин Києва кажуть, що в Україні є різні види кажанів: осілі й ті, які мігрують. Частина з тварин проводить літо тут, інші прилітають зимувати, а деякі лише пролітають.

Нині почалася сезонна міграція: кажани долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у різних місцях. У такі моменти пасткою для тварин стають вікна без сітки чи щілина кватирки.

Кажани “атакують” домівки українців: чому тварини частіше залітають до квартир / 2 Фотографії

Через них вони залітають усередину квартир та будинків, а потім не можуть вибратися.

— Крім того, що у квартирі може опинитися ціла колонія, для самих тварин це небезпечно: у приміщенні вони можуть пошкодитися. А тривала відсутність господарів може стати для них фатальною, — зауважують в організації.

Всі види кажани, що зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення популяції. Щоб зберегти їхнє життя та убезпечити себе, встанови сітки або закрий вікна на час відпустки.

Що робити, якщо в оселю залетів кажан

Лікарка-епідеміологиня санітарно-карантинного відділу Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лідія Грищенко розповіла Суспільному, що наприкінці літа розпочинається сезон міграції кажанів.

— Зазвичай на людей ці тварини не нападають, якщо їх не лякати чи провокувати. Укус є реакцією самозахисту від небезпеки, — додала вона.

Якщо кажани залетіли до житла, потрібно поводитися спокійно, що не налякати тварин. Перейди в інше приміщення та зателефонуй 112 або до Українського центру реабілітації рукокрилих за телефоном: +380663059895.

Кажани можуть бути переносниками небезпечних хвороб, зокрема сказу. Ми розповідали про симптоми та що робити, аби вберегтися від зараження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!