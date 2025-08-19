Команда спасения животных Киева предупреждает — в Украине началась миграция летучих мышей. Так что в связи с этим, если оставить окна открытыми, животные могут залетать в квартиры. За последние несколько недель такие случаи фиксировались в разных регионах.

В конце июля в Сумах летучие мыши покусали двух человек. Инциденты случились, когда люди пытались выгнать животных из своих жилищ. Пострадавшим назначили профилактическое лечение от бешенства.

Аналогичные ситуации происходили и в Черкассах. В течение июня-июля 2025 года в травматологический пункт городской больницы обратились трое горожан, которых покусали летучие мыши.

Рассказываем, что нужно знать о миграции летучих мышей и почему нельзя самостоятельно выгонять их из дома.

Миграция летучих мышей: что стоит знать

В Команде спасения животных Киева говорят, что в Украине есть разные виды летучих мышей: оседлые и те, которые мигрируют. Часть животных проводит лето здесь, другие прилетают зимовать, а некоторые только пролетают.

Сейчас началась сезонная миграция: летучие мыши преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в разных местах. В такие моменты ловушкой для животных становятся окна без сетки или щель форточки.

Летучие мыши “атакуют” дома украинцев: почему животные чаще залетают в квартиры / 2 Фотографии

Через них они залетают внутрь квартир и домов, а затем не могут выбраться.

— Кроме того, что в квартире может оказаться целая колония, для самих животных это опасно: в помещении они могут повредиться. А длительное отсутствие хозяев может стать для них роковым, — отмечают в организации.

Все виды летучей мыши, которые встречаются в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения популяции. Чтобы сохранить их жизнь и обезопасить себя, установи сетки или закрой окна на время отпуска.

Что делать, если в дом залетела летучая мышь

Врач-эпидемиолог санитарно-карантинного отдела Черкасского областного центра контроля и профилактики болезней Лидия Грищенко рассказала Суспільному, что в конце лета начинается сезон миграции летучих мышей.

— Обычно на людей эти животные не нападают, если их не пугать или провоцировать. Укус является реакцией самозащиты от опасности, — добавила она.

Если летучие мыши залетели в жилище, нужно вести себя спокойно, что не испугать животных. Перейди в другое помещение и позвони 112 или в Украинский центр реабилитации рукокрылых по телефону: +380663059895.

Летучие мыши могут быть переносчиками опасных болезней, в частности бешенства. Мы рассказывали о симптомах и что делать, чтобы уберечься от заражения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!