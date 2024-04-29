Пышные и в меру сладкие — рецепт паски из александрийского теста

Существуют разные рецепты пасок. В последнее время многим полюбилась творожная паска. Но не стоит обделять вниманием паску из александрийского теста.
Его можно замешивать на ночь, а утром доделать все необходимое и печь паски. Мы расскажем рецепт александрийской паски.
Плюсы этих пасок в том, что они получаются сладкими, а не только верхушка з глазурью. Но в то же время, не слишком сладкими, а в меру. Паски из александрийского теста получаются, как вкусная булочка.
Ингредиенты для александрийского теста:
Из этого замеса может получиться большое количество пасок. Сначала нужно подготовить первую часть продуктов: молоко, дрожжи, мягкое масло, сахар, яйца и желтки.
Изюм предварительно запарить в кипятке и просушить полотенцем.
Изюм предварительно запарить в кипятке и просушить полотенцем.
Далее тесто нужно оставить на 1,5 часа, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.
Далее тесто нужно оставить на 1,5 часа, чтобы оно поднялось и увеличилось в объеме.
Готовую александрийскую паску можно украсить глазурью, присыпкой, цукатами или чем-то другим на свой вкус. В тесто, кроме изюма, можно добавлять курагу, чернослив, цукаты и орехи.
Раннее мы рассказывали классический рецепт паски.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.