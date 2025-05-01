Биг Тейсти исчезнет из меню McDonald’s: почему убирают популярный бургер

Конец эпохи для многих ценителей сети McDonald’s — сегодня компания объявила, что бургер Биг Тейсти уходит из меню украинских заведений. Это решение вызвало неоднозначные реакции, в защиту бургера стало немало посетителей.

В McDonald’s ответили на запрос Економічної правди о причинах такого решения и есть ли еще шанс возвращения Биг Тейсти в меню.

Биг Тейсти исчезнет из McDonald’s: почему его убирают из меню

Компания написала, что скоро в ресторанах больше не будут продавать этот бургер:

Бег Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы. Не упустите шанс попробовать невероятно вкусный и сочный Биг Тейсти еще раз… а возможно и два.

Сначала там не комментировали причины, но затем ответили журналистам, что компания постоянно меняет меню и стремится сделать его лучше для своих клиентов.

— Сеть адаптирует его для введения новых, еще более интересных предложений, которые анонсируем уже скоро.

Когда исключат Биг Тейсти из меню, будет зависеть от количества заказов. Как только на кухне закончатся ингредиенты, продажи бургера остановятся, добавили в McDonald’s Украина.

Многие люди отметили, что Биг Тейсти — их любимая позиция в McDonald’s, и, возможно, они перестанут посещать ресторан.

— Простите, но 1 апреля было месяц назад. Надеюсь, это шутка, — написал один из комментаторов.

— Это как если Apple перестанет выпускать айфоны, — утверждает еще один.

— Люблю Мак, но если Биг Тейсти не будет в меню, то, скорее всего, гудбай, — прозвучало и такое мнение под постом компании.

Также пользователи уже успели пошутить об этом случае:

Напомним, что Биг Тейсти появился в украинском меню еще в 2006 году и считался самым большим и сытным сэндвичем ресторана. Его готовили из натуральной говядины, свежих овощей, плавленого сыра Эмменталь и фирменного соуса.

Если скучаешь по Биг Тейсте, тогда повтори любимый бургер дома. Мы рассказывали о простом рецепте.

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