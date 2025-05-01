Еда и рецепты

Биг Тейсти исчезнет из меню McDonald’s: почему убирают популярный бургер

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 мая 2025, 15:45
Биг тейсти уходит
Фото Unsplash
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