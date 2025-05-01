Їжа та рецепти

Біг Тейсті зникне з меню McDonald’s: чому прибирають популярний бургер

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 15:45
біг тейсті йде
Фото Unsplash
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