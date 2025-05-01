Біг Тейсті зникне з меню McDonald’s: чому прибирають популярний бургер

Кінець епохи для багатьох поціновувачів мережі McDonald’s — сьогодні компанія оголосила, що бургер Біг Тейсті йде з меню українських закладів. Це рішення викликало неоднозначні реакції, на захист бургера стало чимало відвідувачів.

У McDonald’s відповіли на запит Економічної правди щодо причин такого рішення та чи є ще шанс на повернення Біг Тейсті у меню.

Біг Тейсті зникне з McDonald’s: чому його прибирають з меню

Компанія написала, що незабаром в ресторанах більше не продаватимуть цей бургер:

Біг Тейсті йде. Дякуємо, що любили його так само як і ми. Не пропустіть шанс скуштувати неймовірно смачний та соковитий Біг Тейсті ще раз… а можливо і два.

Спочатку там не коментували причини, але згодом відповіли журналістам, що компанія постійно змінює меню та прагне робити його кращим для своїх клієнтів.

— Мережа адаптує його задля введення нових, ще цікавіших пропозицій, які анонсуємо вже скоро.

Як скоро виключать Біг Тейсті з меню, залежатиме від кількості замовлень. Як тільки на кухні закінчаться інгредієнти, то продажі бургера зупиняться, додали у McDonald’s Україна.

Багато людей зазначили, що Біг Тейсті — їхня улюблена позиція в McDonald’s, тож, можливо, вони перестануть відвідувати ресторан.

— Вибачте, але 1 квітня було місяць тому. Сподіваюсь, це жарт, — написав один з коментаторів.

— Це як Apple перестане випускати айфони, — стверджує ще один дописувач.

— Люблю Мак, але якщо Біг Тейсті не буде в меню, то скоріше за все гудбай, — прозвучала і така думка під дописом компанії.

Також користувачі вже встигли пожартувати про цей випадок:

Нагадаємо, що Біг Тейсті з’явився в українському меню ще у 2006 році та вважався найбільшим та найситнішим сендвічем ресторану. Його готували з натуральної яловичини, свіжих овочів, плавленого сиру Емменталь та фірмового соусу.

Якщо вже сумуєш за Біг Тейсті, тоді відтвори улюблений бургер вдома. Ми розповідали про простий рецепт.

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