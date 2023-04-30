Укрепляет иммунитет, придает сил и улучшает зрение? Действительно ли чернослив так полезен и кому его следует употреблять

Мода современности — здоровье и забота о питании. Многие из нас находятся в поисках насыщенного продукта, который даст много полезных микроэлементов и главное — сможет заменить сладости.
Если ты тоже не знаешь, что бы полезного и сладкого попробовать, тогда этот материал для тебя! Мы расскажем о полезных свойствах чернослива, кому и сколько его можно есть и почему чернослив может стать заменителем сахара.
Чернослив — сухофрукт, который делают из сладких сортов сливы — ренклод и венгерка.
Чернослив содержит множество витаминов и минералов, что объясняет его лечебные свойства: витамины С, Е, группы B, РР и бета-каротин, а также минералы, такие как фосфор, магний, кальций, калий, натрий и фтор.
Чернослив следует есть тем, кто много времени проводит перед монитором компьютеров.
Чернослив следует есть тем, кто много времени проводит перед монитором компьютеров.
Также чернослив следует употреблять при заболеваниях полости рта, для нормализации кровяного давления и повышения работоспособности — в небольших количествах, от трех до 15 штук в день.
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Чернослив противопоказан к употреблению людям, страдающим диабетом и ожирением, ведь его часто обрабатывают сахарным сиропом.
Также чернослив не советуют употреблять кормящим матерям.
Также чернослив не советуют употреблять кормящим матерям.
Чернослив обладает наиболее полезными свойствами, если он высушен с косточкой.
Полезный чернослив должен быть черного цвета, сладким, с легкой кислинкой и без горького привкуса.
Чтобы проверить, естественным ли путем была засушена слива, замочи чернослив на пол часа в холодной воде: настоящий чернослив может стать светлее, тогда как химически обработанный — останется темным.
Чтобы проверить, естественным ли путем была засушена слива, замочи чернослив на пол часа в холодной воде: настоящий чернослив может стать светлее, тогда как химически обработанный — останется темным.
Чернослив можно употреблять как в сыром виде, так и готовить в блюдах. К примеру, сливовый пирог, рецепт которого стал звездой издания The New York Times.
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