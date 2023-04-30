Укрепляет иммунитет, придает сил и улучшает зрение? Действительно ли чернослив так полезен и кому его следует употреблять

Мода современности — здоровье и забота о питании. Многие из нас находятся в поисках насыщенного продукта, который даст много полезных микроэлементов и главное — сможет заменить сладости.

Если ты тоже не знаешь, что бы полезного и сладкого попробовать, тогда этот материал для тебя! Мы расскажем о полезных свойствах чернослива, кому и сколько его можно есть и почему чернослив может стать заменителем сахара.

Чем полезен чернослив

Чернослив — сухофрукт, который делают из сладких сортов сливы — ренклод и венгерка.

Чернослив содержит множество витаминов и минералов, что объясняет его лечебные свойства: витамины С, Е, группы B, РР и бета-каротин, а также минералы, такие как фосфор, магний, кальций, калий, натрий и фтор.

Полезные свойства чернослива

Обладает слабительным действием и полезен для ЖКТ.

Улучшает работу сердца и сосудов благодаря содержанию полифенолов и калия.

Обладает мочегонными свойствами и помогает при отеках, улучшает работу почек благодаря натрию и калию.

Улучшает зрение благодаря бета-каротину.

Чернослив следует есть тем, кто много времени проводит перед монитором компьютеров.

Богат антиоксидантами.

Укрепляет иммунитет, снижает риск инфекционных заболеваний и ОРВИ.

Помогает при стрессах, тревожности и повышенной раздражительности благодаря витаминам группы B.

Содержит железо.

Также чернослив следует употреблять при заболеваниях полости рта, для нормализации кровяного давления и повышения работоспособности — в небольших количествах, от трех до 15 штук в день.

Кому нельзя употреблять чернослив

Чернослив противопоказан к употреблению людям, страдающим диабетом и ожирением, ведь его часто обрабатывают сахарным сиропом.

Также чернослив не советуют употреблять кормящим матерям.

Как выбрать чернослив

Чернослив обладает наиболее полезными свойствами, если он высушен с косточкой.

Полезный чернослив должен быть черного цвета, сладким, с легкой кислинкой и без горького привкуса.

Чтобы проверить, естественным ли путем была засушена слива, замочи чернослив на пол часа в холодной воде: настоящий чернослив может стать светлее, тогда как химически обработанный — останется темным.

Чернослив можно употреблять как в сыром виде, так и готовить в блюдах. К примеру, сливовый пирог, рецепт которого стал звездой издания The New York Times.

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