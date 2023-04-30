Зміцнює імунітет, додає сил та поліпшує зір? Чи справді чорнослив такий корисний та кому його варто вживати

Мода сучасності — здоров’я та піклування про харчування. Багато хто з нас перебуває у пошуках продукту, який наситить, дасть багато корисних мікроелементів та головне — зможе замінити солодощі.

Якщо ти теж не знаєш, що б корисного та солодкого спробувати, тоді цей матеріал — для тебе! Ми розповімо про корисні властивості чорносливу, кому та скільки його можна їсти та чому чорнослив може стати замінником цукру.

Чим корисний чорнослив

Чорнослив — сухофрукт, який роблять із солодких сортів сливи — ренклод і угорка.

Чорнослив містить велику кількість вітамінів та мінералів, що пояснює його лікувальні властивості: вітаміни С, Е, групи B, РР та бета-каротин, а також мінерали, такі як фосфор, магній, кальцій, калій, натрій та фтор.

Корисні властивості чорносливу

Має послаблювальну дію та корисний для ШКТ.

Поліпшує роботу серця та судин завдяки вмісту поліфенолів та калію.

Має сечогінні властивості та допомагає при набряках, покращує роботу нирок завдяки натрію та калію.

Поліпшує зір завдяки бета-каротину.

Чорнослив варто вживати тим, хто багато часу проводить перед монітором комп’ютерів.

Багатий на антиоксиданти.

Зміцнює імунітет, знижує ризик інфекційних захворювань та ГРВІ.

Допомагає при стресах, тривожності та підвищеній дратівливості завдяки вітамінам групи B.

Містить залізо.

Також чорнослив варто вживати при захворюваннях ротової порожнини, для нормалізації кров’яного тиску та підвищення працездатності — в невеликих кількостях, від трьох до 15 штук на день.

Кому не можна вживати чорнослив

Чорнослив протипоказаний до вживання людям, які хворіють на діабет та ожиріння, адже його часто обробляють цукровим сиропом.

Також чорнослив не радять вживати матерям, які годують грудьми.

Як вибрати чорнослив

Чорнослив має найбільше корисних властивостей, якщо він висушений із кісточкою.

Корисний чорнослив має бути чорного кольору, солодким, з легкою кислинкою і без гіркого присмаку. Щоб перевірити, чи природним способом було засушено сливу, замочи чорнослив на пів години холодною водою: справжній чорнослив може стати світлішим, тоді як хімічно оброблений залишиться незмінним.

Чорнослив можна вживати як у сирому вигляді, так і готувати у стравах. Наприклад, сливовий пиріг, рецепт якого став зіркою видання The New York Times.

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