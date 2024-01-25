Экзотическое помело: чем полезно и какой вред от фрукта

Все чаще на полках продуктовых магазинов украинцы замечают экзотические фрукты, завезенные из тропических стран. Среди них — помело, цитрусовый фрукт, который поражает не только своим размером, но и вкусом.
Однако чем полезно помело и сколько его можно съесть за один раз — собрали для тебя самые интересные факты об этом цитрусовом в материале.
Помело — цитрусовый фрукт, растущий на дереве. Его название происходит от датского слова pompelmoes — помпельмус, то есть — грейпфрут.
Распространенным мифом является убеждение, что помело стало результатом скрещения других фруктов. На самом же деле именно от скрещения помело с апельсином появился грейпфрут. Плод помело отличается от грейпфрута не только размером и цветом, но и вкусом: помело сладкое и сытное.
Фрукт употребляют сырым или делают из него сок.
Фрукт употребляют сырым или делают из него сок.
Помело полезно благодаря содержанию группы витаминов и клетчатки, оно идеально подойдет для диетического питания.
Как и любые другие цитрусовые, помело богато витаминами А, С, В1, В2, В5. Также помело содержит растительную клетчатку, эфирные масла, органические кислоты, пектин, минералы калия, кальция, фосфора, натрия и железа.
Если употреблять помело, можно:
Лучше всего есть помело в первой половине дня, после употребления основного блюда.
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Кроме общих полезных свойств, помело также оказывает положительное влияние на здоровье женщин и мужчин. В частности, помогает женщинам:
Мужчинам полезно употреблять помело, которое способно:
Наряду со всеми своими преимуществами, помело имеет высокое содержание органических кислот.
Именно поэтому его не следует употреблять людям, имеющим язву желудка, повышенную кислотность, такие заболевания ЖКТ, как панкреатит или другие острые состояния.
Именно поэтому его не следует употреблять людям, имеющим язву желудка, повышенную кислотность, такие заболевания ЖКТ, как панкреатит или другие острые состояния.
Также следует осторожно употреблять помело:
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