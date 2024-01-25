Экзотическое помело: чем полезно и какой вред от фрукта

Все чаще на полках продуктовых магазинов украинцы замечают экзотические фрукты, завезенные из тропических стран. Среди них — помело, цитрусовый фрукт, который поражает не только своим размером, но и вкусом.

Однако чем полезно помело и сколько его можно съесть за один раз — собрали для тебя самые интересные факты об этом цитрусовом в материале.

Что такое помело

Помело — цитрусовый фрукт, растущий на дереве. Его название происходит от датского слова pompelmoes — помпельмус, то есть — грейпфрут.

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Распространенным мифом является убеждение, что помело стало результатом скрещения других фруктов. На самом же деле именно от скрещения помело с апельсином появился грейпфрут. Плод помело отличается от грейпфрута не только размером и цветом, но и вкусом: помело сладкое и сытное.

Фрукт употребляют сырым или делают из него сок.

Помело полезно благодаря содержанию группы витаминов и клетчатки, оно идеально подойдет для диетического питания.

Помело: чем полезно

Как и любые другие цитрусовые, помело богато витаминами А, С, В1, В2, В5. Также помело содержит растительную клетчатку, эфирные масла, органические кислоты, пектин, минералы калия, кальция, фосфора, натрия и железа.

Если употреблять помело, можно:

усилить иммунную систему благодаря витамину С;

улучшить обмен веществ, что влияет на настроение и самочувствие;

снизить риск появления тромбов;

улучшить метаболизм благодаря клетчатке в составе фрукта;

улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта и усвоение полезных веществ.

Лучше всего есть помело в первой половине дня, после употребления основного блюда.

Польза и вред помело для женщин и мужчин

Кроме общих полезных свойств, помело также оказывает положительное влияние на здоровье женщин и мужчин. В частности, помогает женщинам:

снизить вес;

улучшить состояние волос, ногтей, кожи;

улучшить общее самочувствие.

Мужчинам полезно употреблять помело, которое способно:

улучшить работу ЖКТ;

облегчить симптомы запоров;

выводить токсины.

Вред помело: кому противопоказано его есть

Наряду со всеми своими преимуществами, помело имеет высокое содержание органических кислот.

Именно поэтому его не следует употреблять людям, имеющим язву желудка, повышенную кислотность, такие заболевания ЖКТ, как панкреатит или другие острые состояния.

Также следует осторожно употреблять помело:

беременным женщинам;

мамам, кормящим грудью;

детям до трех лет;

людям с индивидуальной непереносимостью.

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