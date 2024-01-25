Екзотичне помело: чим корисне і яка шкода від фрукта

Все частіше на полицях продуктових магазинів українці помічають екзотичні фрукти, завезені до нас з тропічних країн. Серед них — помело, цитрусовий фрукт, який вражає не лише своїм розміром, а й смаком.

Однак чим насправді корисне помело та скільки його можна зʼїсти за один раз — ми зібрали для тебе найцікавіші факти про цей цитрусовий у матеріалі.

Що таке помело

Помело — цитрусовий фрукт, який росте на дереві. Його назва походить від данського слова pompelmoes — помпельмус, тобто — грейпфрут.

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Поширеним міфом є переконання, що помело стало результатом схрещення інших фруктів. Насправді ж саме від схрещення помело з апельсином зʼявився грейпфрут. Плід помело відрізняється від грейпфрута не лише розміром та кольором, а й смаком: помело є солодким та ситним.

Фрукт вживають сирим або роблять з нього сік.

Помело є корисним завдяки вмісту групи вітамінів та клітковини, воно ідеально підійде для дієтичного харчування.

Помело: чим корисне

Як і будь-які інші цитрусові, помело багате на вітаміни А, С, В1, В2, В5. Також помело містить рослинну клітковину, ефірні олії, органічні кислоти, пектин, мінерали калію, кальцію, фосфору, натрію та заліза.

Якщо вживати помело, можна:

посилити імунну систему завдяки вітаміну С;

покращити обмін речовин, що впливає на настрій та самопочуття;

знизити ризик появи тромбів;

покращити метаболізм завдяки клітковині у складі фрукта;

покращити діяльність шлунково-кишкового тракту та засвоєння корисних речовин.

Найкраще їсти помело у першій половині дня, після вживання основної страви.

Користь і шкода помело для жінок і чоловіків

Окрім загальних корисних властивостей, помело також позитивно впливає на здоровʼя жінок та чоловіків. Зокрема, допомагає жінкам:

зменшити вагу;

покращити стан волосся, нігтів, шкіри;

покращити загальне самопочуття.

Чоловікам корисно вживати помело, яке здатне:

покращити роботу ШКТ;

полегшити симптоми закрепів;

виводити токсини.

Шкода помело: кому протипоказано його їсти

Поряд з усіма своїми перевагами, помело має високий вміст органічних кислот.

Саме тому його не варто вживати людям, які мають виразку шлунку, підвищену кислотність, такі захворювання ШКТ як панкреатит чи інші гострі стани.

Також слід обережно вживати помело:

вагітним жінкам;

мамам, які годують грудьми;

дітям до трьох років;

людям з індивідуальною непереносністю.

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