Тысяча и одно блюдо с одним ингредиентом! Что приготовить из груши — три рецепта

Сезон груш сейчас в разгаре: сочные плоды можно есть не только в свежем виде, но и вкусно приготовить. И вот вопрос: какое блюдо из груш приготовить, чтобы получилось вкусно и полезно?

Что приготовить из груш, мы рассказываем тебе дальше.

Что приготовить из груш

Груши будут отличной начинкой для пирогов, штруделей, с оладьями и даже в салатах! Также грушу можно подавать к мясу, чтобы добавить изысканный вкус блюду.

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Мы расскажем тебе три рецепта, что можно приготовить из груш на завтрак, ужин и десерт.

Оладьи из груш: рецепт

Фруктовые грушевые оладьи придутся по вкусу тем, кто любит сладкое, но старается отказаться от искусственного сахара.

Это идеальный вариант завтрака.

Ингредиенты:

груши — 500 г

яйца — 1 шт.

мука — 2 ст. л

ванильный сахар — 8 г

разрыхлитель — четверть ложки

масло растительное — 2 ст. л

Приготовление:

Почисть груши от кожуры и натри на терке. В отдельном сосуде смешай муку с ванильным сахаром и разрыхлителем, вбей яйцо и все хорошо перемешай. К тесту добавь груши. Легко перемешай. На разогретую сковороду влей масло, выложи ложкой тесто. Жарь оладья с каждой стороны по две минуты.

Утиная ножка с грушами: рецепт

Едва ли не самый известный рецепт блюда из мяса с грушами — это утиная ножка в соусе с карамелизированной грушей. Рассказываем, как её приготовить.

Ингредиенты:

утиная ножка — 1 шт.

груша — 1 шт.

белое вино — 100 мл

красное вино — 100 мл

сахар — 70 г

лимон — 15 г

соль, перец — по вкусу

соевый соус — 15 г

масло — 40 г

розмарин — 1 ветвь

коньяк — 20 г

Для ягодного соуса используй варенье из вишен, ежевики или любое твое любимое.

Приготовление:

Сначала приготовь мясо. Смешай перец, соль, сахар, соевый соус, розмарин и растительное масло. Натри смесью утиную ножку и поставь в холодильник на 35 мин. После маринования запекай утиную ножку в течение 20 мин в духовой печи при температуре 180ºС. После этого вынь ножку, смажь её коньяком и отправь допекаться ещё на 12 мин при температуре 120ºС. Теперь нужно приготовить карамелизированную грушу. Грушу очисти от кожуры и разрежь на три части. В кастрюлю влей белое вино, сахар, лимонный сок, положи грушу. Карамелизуй её в течение десяти минут на небольшом огне. Утиную ножку выложи на тарелку, укрась её грушей и полей сверху ягодным соусом.

Шарлотка из груш

Сладкий десерт осеннего дня — шарлотка из груш. Как её приготовить и какие ингредиенты нужны для шарлотки из груш — читай дальше.

Ингредиенты:

груши — 3 шт.

яйца — 3 шт.

мука — 1 стакан

сахар — 180 г

мускатный молотый орех — щепотка

соль — по вкусу.

Приготовление:

Вымой груши, разрежь их и вычисти сердцевину. Нарежь фрукт полукружочками. Смажь форму для выпекания маслом и застели её пергаментом. Выложи на дно груши. Для приготовления теста сбей яйца, добавь сахар, соль, мускатный орех. Сбей это все миксером на высокой скорости. Добавь просеянную через сито муку и аккуратно перемешай. Влей тесто в форму и поставь в разогретую до 180ºС духовую печь выпекаться в течение 30 мин.

Шарлотки бывают разными. Классическая — готовится с яблоками. Как приготовить диетическую шарлотку с яблоками, мы говорили тебе раньше.

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