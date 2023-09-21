Тысяча и одно блюдо с одним ингредиентом! Что приготовить из груши — три рецепта

Сезон груш сейчас в разгаре: сочные плоды можно есть не только в свежем виде, но и вкусно приготовить. И вот вопрос: какое блюдо из груш приготовить, чтобы получилось вкусно и полезно?
Что приготовить из груш, мы рассказываем тебе дальше.
Груши будут отличной начинкой для пирогов, штруделей, с оладьями и даже в салатах! Также грушу можно подавать к мясу, чтобы добавить изысканный вкус блюду.
Мы расскажем тебе три рецепта, что можно приготовить из груш на завтрак, ужин и десерт.
Фруктовые грушевые оладьи придутся по вкусу тем, кто любит сладкое, но старается отказаться от искусственного сахара.
Это идеальный вариант завтрака.
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Едва ли не самый известный рецепт блюда из мяса с грушами — это утиная ножка в соусе с карамелизированной грушей. Рассказываем, как её приготовить.
Для ягодного соуса используй варенье из вишен, ежевики или любое твое любимое.
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Сладкий десерт осеннего дня — шарлотка из груш. Как её приготовить и какие ингредиенты нужны для шарлотки из груш — читай дальше.
Шарлотки бывают разными. Классическая — готовится с яблоками. Как приготовить диетическую шарлотку с яблоками, мы говорили тебе раньше.
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