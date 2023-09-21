Тисяча і одна страва з одним інгредієнтом! Що приготувати з груші — три рецепти

Сезон груш саме у розпалі: соковиті плоди можна їсти не лише у свіжому вигляді, а й смачно зготувати. Та ось питання: яку страву з груш приготувати, аби вийшло смачно та корисно?

Що приготувати з груш, ми розповідаємо тобі далі.

Що приготувати з груш

Груші смакуватимуть у пирогах, штруделях, з оладками та навіть у салатах! Також грушу можна додати до м’яса, аби отримати вишуканий смак страви.

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Ми розповімо тобі три рецепти, що можна приготувати з груш на сніданок, вечерю, та десерт.

Оладки з груш: рецепт

Фруктові грушеві оладки припадуть до смаку тим, хто полюбляє солодке, але прагне відмовитися від штучного цукру.

Це — ідеальний варіант сніданку.

Інгредієнти:

груші — 500 г

яйця — 1 шт.

борошно — 2 ст. л

ванільний цукор — 8 г

розпушувач — чверть ложки

олія — 2 ст. л

Приготування:

Почисть груші від шкірки та натри на тертці. В окремій посудині змішай борошно з ванільним цукром та розпушувачем, вбий яйце та все гарно перемішай. До тіста додай груші. Легко перемішай. На розігріту сковорідку влий олію, виклади ложкою тісто. Смаж з оладки з кожного боку по дві хвилини.

Качина ніжка з грушами: рецепт

Чи не найвідоміший рецепт страви з м’яса та грушами — це качина ніжка у соусі та з карамелізованою грушею. Розповідаємо, як її приготувати.

Інгредієнти:

качина ніжка — 1 шт.

груша — 1 шт.

біле вино — 100 мл

червоне вино — 100 мл

цукор — 70 г

лимон — 15 г

сіль, перець — на смак

соєвий соус — 15 г

олія — 40 г

розмарин — 1 гілка

коньяк — 20 г

Для ягідного соусу використовуй варення з вишень, ожини, чи будь-яке твоє улюблене.

Приготування:

Спочатку приготуй м’ясо. Змішай перець, сіль, цукор, соєвий соус, розмарин та олію. Натри сумішшю качину ніжку та постав у холодильник на 35 хв. Після маринування запікай качину ніжку протягом 20 хв у духовій печі при температурі 180ºС. Після цього вийми ніжку, змаж її коньяком та відправ на допікання ще на 12 хв при температурі 120ºС. Тепер треба приготувати карамелізовану грушу. Грушу очисть від шкірки та розріж на три частини. В каструлю влий біле вино, цукор, лимонний сік, поклади грушу. Карамелізуй її протягом десяти хвилин на невеликому вогні. Качину ніжку виклади на тарілку, прикрась її грушею та полий зверху ягідним соусом.

Шарлотка з груш

Солодкий десерт осіннього дня — шарлотка з груш. Як її приготувати та які інгредієнти потрібні для шарлотки з груш — читай далі.

Інгредієнти:

груші — 3 шт.

яйця — 3 шт.

борошно — 1 стакан

цукор — 180 г

мускатний горіх мелений — щіпка

сіль — на смак.

Приготування:

Вимий груші, розріж їх та вичисти серцевину. Наріж фрукт напівкружечками. Змасти форму для випікання маслом та застели її пергаментом. Виклади на дно груші. Для приготування тіста вбий яйця, додай цукор, сіль, мускатний горіх. Збий це все міксером на високій швидкості. Додай просіяне через сито борошно та акуратно перемішай. Влий тісто у форму та постав у розігріту до 180ºС духову піч випікатися протягом 30 хв.

Шарлотки бувають різними. Класична — готується з яблуками. Як приготувати дієтичну шарлотку з яблуками, ми розповідали тобі раніше.

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