Тисяча і одна страва з одним інгредієнтом! Що приготувати з груші — три рецепти

Сезон груш саме у розпалі: соковиті плоди можна їсти не лише у свіжому вигляді, а й смачно зготувати. Та ось питання: яку страву з груш приготувати, аби вийшло смачно та корисно?
Що приготувати з груш, ми розповідаємо тобі далі.
Груші смакуватимуть у пирогах, штруделях, з оладками та навіть у салатах! Також грушу можна додати до м’яса, аби отримати вишуканий смак страви.
Ми розповімо тобі три рецепти, що можна приготувати з груш на сніданок, вечерю, та десерт.
Фруктові грушеві оладки припадуть до смаку тим, хто полюбляє солодке, але прагне відмовитися від штучного цукру.
Це — ідеальний варіант сніданку.
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Чи не найвідоміший рецепт страви з м’яса та грушами — це качина ніжка у соусі та з карамелізованою грушею. Розповідаємо, як її приготувати.
Для ягідного соусу використовуй варення з вишень, ожини, чи будь-яке твоє улюблене.
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Солодкий десерт осіннього дня — шарлотка з груш. Як її приготувати та які інгредієнти потрібні для шарлотки з груш — читай далі.
Шарлотки бувають різними. Класична — готується з яблуками. Як приготувати дієтичну шарлотку з яблуками, ми розповідали тобі раніше.
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