Магія для твого ранку! Як приготувати чарівливі фіолетові груші на сніданок

Іноді змусити себе встати з ліжка практично неможливо. Особливо часто це перетворюється на нездійсненну місію, коли за вікном мряка, а за межами ковдри непривітний морозець.
Крім того, декому необхідно знайти сили не лише себе змусити прокинутись у такий прохолодний ранок, але й свою заспану малечу, яку і так шкода будити.
Тоді як дорослим, так і малим прийде на допомогу смачний сніданок, особливо якщо він ще й буде оповитий справжньою магією ранку. Запитаєш, як так?
Блогерка Яна Станішевська поділилась, як приготувати чарівливі фіолетові груші на сніданок, які нікого не залишать байдужим і змусять прокинутись навіть найбільш вередливих та заспаних совенят.
Блакитний чай можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазинчику. Як запевняє Яна Станішевська, знайти такий нескладно, оскільки їх зараз чимало.
Для випічки, тостів, десертів та навіть фіолетових груш необхідний дуже важливий і смачний інгредієнт — крем-сир. Щоб не купувати в магазині, ти можеш приготувати його самостійно. Читай простий рецепт крем-сиру.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!