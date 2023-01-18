Магія для твого ранку! Як приготувати чарівливі фіолетові груші на сніданок

Іноді змусити себе встати з ліжка практично неможливо. Особливо часто це перетворюється на нездійсненну місію, коли за вікном мряка, а за межами ковдри непривітний морозець.

Крім того, декому необхідно знайти сили не лише себе змусити прокинутись у такий прохолодний ранок, але й свою заспану малечу, яку і так шкода будити.

Тоді як дорослим, так і малим прийде на допомогу смачний сніданок, особливо якщо він ще й буде оповитий справжньою магією ранку. Запитаєш, як так?

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Блогерка Яна Станішевська поділилась, як приготувати чарівливі фіолетові груші на сніданок, які нікого не залишать байдужим і змусять прокинутись навіть найбільш вередливих та заспаних совенят.

Інгредієнти для сніданку з фіолетових груш

груші — 3-4 штуки

блакитний чай — 10 грамів

окріп — 1 літр

мед — 3 столові ложки

сік половинки лимона

улюблені спеції (кориця, гвоздика, ваніль) — до смаку

Блакитний чай можна придбати у будь-якому спеціалізованому магазинчику. Як запевняє Яна Станішевська, знайти такий нескладно, оскільки їх зараз чимало.

Спосіб приготування сніданку з фіолетових груш

Насамперед варто заварити чай в окропі та залишити його на сім хвилин настоюватись. Потім вимити та почистити груші від шкірки. Процідити чай, перелити його у каструлю, додати до нього спеції та мед. Після цього у нього можна занурювати груші та ставити на вогонь. Коли помітиш, що суміш закипає, до неї необхідно додати сік лимона, щоб блакитний чай перетворився на фіолетовий. У такому вигляді варто залишити варитись груші десь на 40 хвилин. Після приготування груші необхідно залишити охолонути. Можна на кілька годин, а можна навіть на цілу ніч, щоб колір був максимально насиченим. Під час подачі страви груші потрібно вийняти з фіолетової суміші, викласти їх порційно на крем-сир чи йогурт, довершити невеликою кількістю сиропу, в якому варився фрукт, та прикрасити м’ятою.

Для випічки, тостів, десертів та навіть фіолетових груш необхідний дуже важливий і смачний інгредієнт — крем-сир. Щоб не купувати в магазині, ти можеш приготувати його самостійно. Читай простий рецепт крем-сиру.

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