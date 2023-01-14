Швидкий і корисний сніданок за 10 хвилин: дієтичні сирники від Аніти Луценко

Сніданок — один з головних прийомів їжі, нехтувати ним не варто. Однак далеко не завжди є можливість і бажання від самого ранку щось готувати, це ж займає стільки часу.

Тим паче, коли є вибір між сном і їжею, багато хто віддасть перевагу солодким сновидінням замість сніданку. В результаті на перекус не вистачить часу, і єдине, що вдасться вхопити — це міцна кава і бутерброд.

У тривалій перспективі такі сніданки можуть призвести до переїдань у другій половині дня та до зайвих сантиметрах навколо талії.

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Та добре, що існують поживні сніданки, які готуються не більш як за 10 хвилин і завдяки яким можна не просто смачно поїсти, а й довше поспати.

Відома фітнес-тренерка Аніта Луценко має в арсеналі аж три види швидких і корисних сніданків: сирний, яєчний та вуглеводний. Щоб зберігати різномаїття, вона постійно їх чергує.

Найкраще в цьому те, що приготування не займає багато часу. Одним зі своїх улюблених швидких рецептів сирників Аніта поділилася у своєму блозі на YouTube.

Рецепт швидких сирників від Аніти Луценко

Аніта Луценко розповіла, що головний секрет її рецепту — консистенція сиру. Він не має бути рідким, хоча завжди можна його процідити й отримати суху розсипчасту масу.

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 250 г

борошно — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

яйце — 1 шт.

ваніль

рафінована олія

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Приготування сирників від Аніти Луценко

У велику місткість висип весь сир та додай яйце. Якщо у тебе вдома немає яєць, скріпити консистенцію допоможе банан. Після цього розімни інгредієнти виделкою.

До отриманої маси додай цукор (його кількість регулюй на власний смак) та ваніль. Знову все гарно перемішай, додай борошно і ще раз перемішай — тісто готове.

Щоб зранку полегшити собі життя, можеш скористуватися лайфхаком Аніти Луценко і підготувати масу звечора. Зранку лишиться лише дістати її із холодильника й обсмажити.

Тепер, коли тісто для майбутніх сирників готове, візьми велику тарілку та всип туди трохи борошна. Це допоможе сформувати кулясту форму майбутнього сніданку.

Постав сковорідку на маленький вогонь, зачекай, доки вона трохи розігріється, та додай олії.

Ложкою набирай сирну масу та відправляй порцію у тарілку з борошном. Це зробить тісто м’яким, еластичним, і ти зможеш задати форму майбутньому сирнику.

Коли кульки будуть готові, виклади їх на сковорідку та злегка приплюсни. Смаж з обох боків до золотистої скоринки, або ж відправ на 5-7 хвилин в духовку, розігріту до 180 °С.

Подавати готові сирники можна з будь-яким додатком, який тобі смакує: сметана, арахісова паста, джем тощо. А далі справа за малим: насолоджуйся смачним сніданком і починай день вдало.

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