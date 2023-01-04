Родом зі Львова! Приготуй традиційний львівський сирник за рецептом Клопотенка

Львів — душа України. Його вуличками, які пахнуть запашною кавою, гарячим шоколадом та смачними десертами, можна ходити вічно.

А що як перенести частинку Львова у будь-який інший регіон? І ні, просто заварити гарної кави для цього недостатньо. Але можна приготувати смачний та в міру солодкий традиційний львівський сирник.

Приготування цього сирного пирога з цитрусовою ноткою напрочуд просте. Смачним рецептом автентичного сирника поділився зірковий шеф країни Євген Клопотенко.

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Львівський сирник з глазур’ю

У класичному рецепті львівський сирник оздоблений шоколадною глазур’ю, але ти можеш експериментувати й поливати його чимось іншим.

Також можна додати в тісто більше сухофруктів та горіхів на свій смак. Однак якщо вже хочеш дотриматися стародавньої рецептури, то підготуй список інгредієнтів, вказаних далі.

Інгредієнти для сирника:

500 г кисломолочного сиру 9%

2 варені середні картоплини

50 г масла для тіста та 20 г для змащування форми

150 г цукру

3 яйця

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

50 г волоських горіхів

10 г ванільного цукру

50 г родзинок

1 ст. л. борошна

дрібка солі

Інгредієнти для шоколадної глазурі:

100 г чорного шоколаду не менше 80%

30 г масла

80 мл вершків 33%

Львівський сирник: покроковий рецепт приготування

Напевно, ти вже помітив(-ла), що у рецепті львівського сирника від Клопотенка майже немає борошна.

Замість нього шеф використав картоплю. Вона не має вираженого смаку, але гарно тримає форму випічки. Ти можеш експериментувати з манкою замість картоплі та борошна.

Першим кроком буде підготовка усіх інгредієнтів

Масло дістань з холодильника, щоб воно підігрілося до кімнатної температури. Дві середні картоплини почисть та цілими відвари у воді, додавши дрібку солі. Після цього лиши охолоджуватися.

Жирний кисломолочний сир перетри через сито або скористайся блендером. Родзинки залий окропом на десять хвилин, а потім виклади на паперовий рушник, щоб прибрати зайву рідину.

А з цитрусових натри цедру, не зачіпаючи білу частину. Коли все буде готово, увімкни духовку до 180 °С, щоб вона розігрілася, і можеш перейти до приготування тіста.

Крок другий: підготовка тіста

Для тіста у велику місткість всип 150 г цукру та додай 50 г масла 82,5% жирності, також цедру одного апельсина та лимона. Перетри усі інгредієнти вінчиком.

З трьох яєць відокрем білки від жовтків. Останні додай до суміші, але роби це по одному, щоразу ретельно перемішуючи вінчиком, щоб досягти однорідної консистенції.

На цьому етапі може розчинитися не весь цукор, однак не переймайся, усе під контролем, так і має бути.

Картоплю натри на дрібній тертці та переклади її у масляно-яєчну суміш. Туди ж додай 500 г сиру та 50 г родзинок. Перемішай, щоб усі інгредієнти рівномірно розмішалися.

Яєчні білки тим часом збий в густу піну в чистій та сухій місткості. Потім обережними рухами за допомогою силіконової лопатки вмішай їх у тісто.

Підготовка форми для випікання та приготування

У формі для запікання зроби французьку сорочку. Для цього змасти її 20 г розм’яклого масла та притруси борошном, а зайве висип.

Бажано знайти прямокутну та високу форму, адже львівський сирник має саме такий вигляд. Однак на своїй кухні тільки ти вирішуєш, якої форми надати своєму творінню.

Отож переклади тісто у підготовану форму та розрівняй. Після цього можна ставити у духовку. Випікай сирник близько години за температури 180 °С в режимі конвекції.

Шоколадна глазур

Доки сирник випікається, приготуй шоколадну глазур. Для цього візьми термостійку миску, додай 100 г чорного шоколаду, 30 г масла та 80 мл вершків 33% жирності.

Постав миску з цими інгредієнтами на парову баню, але так, щоб вона не торкалася води, та розтопи все, постійно помішуючи. Має вийти глянцева шоколадна суміш.

Збираємо усе та подаємо

Сирник дістань з духовки та дай повністю охолонути у формі, а потім залий його теплою глазур’ю та посип подрібненими волоськими горіхами. Попередньо можеш їх підсмажити на сухій пательні.

Коли глазур охолоне, можеш діставати сирник з форми та насолоджуватися гарячою випічкою із запашним напоєм, який любиш саме ти.

Україна — неймовірна, а кожен регіон унікальний та має власну кулінарну родзинку. Якщо для Львова такою родзинкою є львівський сирник, то що в інших областях?

Ми підготували для тебе кулінарний екскурс традиційними стравами різних регіонів України.

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