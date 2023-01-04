Їжа та рецепти

Родом зі Львова! Приготуй традиційний львівський сирник за рецептом Клопотенка

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Січня 2023, 16:15
львівський сирник
Фото: Unsplash

Більше новин
Деменція: що це таке і чому з'являється — як запобігти деменції
Турбуйся про себе замолоду! Як виявити деменцію і що робити, щоб її уникнути
Місячний календар успішних днів на січень 2023
Коли планувати важливі справи? Місячний календар сприятливих дат на січень 2023
Ялинка
Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві
Як отримати медичну допомогу на свята — поради НСЗУ
Медична допомога на свята: що потрібно знати і мати заздалегідь — чекліст НСЗУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Холодець
Як прибрати жир з холодцю: швидкі та легкі методи
Як правильно варити бульйон: рецепт курячого, качиного і рибного бульйону
Кілька інгредієнтів для неймовірного смаку: як приготувати курячий, качиний та рибний бульйон
Раціон після свят
Відчуваєш важкість після новорічних застіль? Поради від дієтологині, як швидко прийти у форму
Імбирне печиво
Як зробити глазур для пряників своїми руками: класичні рецепти

Відео
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо

Велетенська вирва! Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя з С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Скільки ще атакуватимуть дрони? Чому Росія продовжує застосовувати БПЛА та що треба для їх ефективного знищення
0:11:27
Грабський
Транспортна інфраструктура для них є стратегічною ціллю: Грабський про мішені для росіян
Супутник
Запуск українських супутників у космос: що відомо та де дивитися пряму трансляцію
0:02:58
Обстріл Миколаєва
Новорічні “подарунки” Миколаєву від росіян: як оговтується місто після ворожих обстрілів
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Цілими днями грає в шашки, щоб зібрати донати на ЗСУ: історія юнака, який займається волонтерством
0:02:47
Спальники для військових
Спальники з підігрівом від павербанка: нова розробка для військових
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 3 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:13
ДТП
Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла
Більше відео
Ялинка
Читати далі
Не викидай на смітник: пункти утилізації новорічних ялинок у Києві
Як отримати медичну допомогу на свята — поради НСЗУ
Читати далі
Медична допомога на свята: що потрібно знати і мати заздалегідь — чекліст НСЗУ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь