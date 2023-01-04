Родом из Львова! Приготовь традиционный львовский сырник по рецепту Клопотенко

Львов — душа Украины. Его улочками, пахнущими ароматным кофе, горячим шоколадом и вкусными десертами, можно ходить вечно.

А что если перенести частицу Львова в любой другой регион? И нет, просто заварить хорошее кофе для этого недостаточно. Но можно приготовить вкусный и в меру сладкий традиционный львовский сырник.

Приготовление этого сырного пирога с цитрусовой ноткой удивительно простое. Вкусным рецептом классического сырника поделился звездный шеф страны Евгений Клопотенко.

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Львовский сырник с глазурью

В классическом рецепте львовский сырник украшен шоколадной глазурью, но ты можешь экспериментировать и поливать сырник чем-нибудь другим.

Также ты можешь добавлять в тесто больше сухофруктов и орехов по своему вкусу. Однако если уж хочешь соблюсти древнюю рецептуру, то подготовь следующий список ингредиентов.

Ингредиенты для сырника:

500 г творога 9%

2 вареных средних картофеля

50 г сливочного масла для теста и 20 г для смазывания формы

150 г сахара

3 яйца

цедра 1 лимона

цедра 1 апельсина

50 г грецких орехов

10 г ванильного сахара

50 г изюма

1 ст. л. муки

щепотка соли

Ингредиенты для шоколадной глазури:

100 г черного шоколада не менее 80%

30 г сливочного масла

80 мл сливок 33%

Львовский сырник: пошаговый рецепт приготовления

Наверное, ты уже заметил(-а), что в рецепте львовского сырника от Клопотенко почти нет муки.

Вместо нее шеф использовал картофель. Он не имеет выраженного вкуса, но хорошо держит форму выпечки. Ты же можешь экспериментировать с манкой вместо картофеля и муки.

Первым шагом будет подготовка всех ингредиентов

Сливочное масло достань из холодильника, чтобы оно подогрелось до комнатной температуры. Две средние картофелины очисть и целыми свари в воде, добавив щепотку соли. После чего оставь охлаждаться.

Жирный творог перетри через сито или воспользуйся блендером. Изюм залей кипятком на десять минут, а затем выложи на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость.

Из цитрусовых натри цедру, не затрагивая белую часть. Когда все будет готово, включи духовку на 180 °С, чтобы она разогрелась, и можешь перейти к приготовлению теста.

Шаг второй: подготовка теста

Для теста в большую емкость всыпь 150 г сахара и добавь 50 г сливочного масла 82,5% жирности, также добавь цедру одного апельсина и лимона. Затем перетри все ингредиенты венчиком.

Из трех яиц отдели белки от желтков. Последние добавь в смесь, но делай это по одному, каждый раз тщательно перемешивая венчиком, чтобы добиться однородной консистенции.

На этом этапе может раствориться не весь сахар, однако не переживай, все под контролем, так и должно быть.

Картофель натри на мелкой терке и добавь в масляно-яичную смесь. Туда же всыпь 500 г творога и 50 г изюма. Перемешай, чтобы все ингредиенты равномерно размешались.

Яичные белки в это время сбей в густую пену в чистой и сухой емкости. А затем осторожными движениями с помощью силиконовой лопатки вмешивай их в тесто.

Подготовка формы для выпечки и приготовления

В форме для запекания сделай французскую рубашку. Для этого нужно смазать ее 20 г размягченного сливочного масла и посыпать мукой, а лишнюю убрать.

Желательно найти прямоугольную и высокую форму, ведь львовский сырник выглядит именно так. Однако на своей кухне только ты решаешь, какую форму придать своему творению.

Итак, влей тесто в подготовленную форму и разровняй. После этого можно ставить в духовку. Выпекай сырник около часа при температуре 180 °С в режиме конвекции.

Шоколадная глазурь

Пока сырник выпекается, приготовь шоколадную глазурь. Для этого возьми термостойкую миску, добавь 100 г черного шоколада, 30 г сливочного масла и 80 мл сливок 33% жирности.

Поставь миску с этими ингредиентами на паровую баню, но так, чтобы она не касалась воды, и растопи все, постоянно помешивая. Должна получиться глянцевая шоколадная смесь.

Собираем все вместе и подаем

Сырник достань из духовки и дай полностью остыть в форме, а затем залей его теплой глазурью и посыпь измельченными грецкими орехами. Предварительно можешь их поджарить на сухой сковороде.

Когда глазурь остынет, можешь доставать сырник из формы и наслаждаться горячей выпечкой с теплым напитком, который любишь именно ты.

Украина — невероятная, а каждый регион уникален и имеет свою кулинарную изюминку. Если для Львова такой изюминкой есть львовский сырник, то что в других областях?

Мы подготовили для тебя кулинарный экскурс по традиционным блюдам разных регионов Украины.

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