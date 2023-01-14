Еда и рецепты

Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко

Вероника Кононенко, редактор сайта 14 января 2023, 07:00
сирники від Аніти Луценко
Фото: Pexels

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Вода
Как нагреть воду без электричества: шесть быстрых способов
Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко
Огонь ожесточенных не жжет! В свои 19 лет спасает жизни и учит этому других: история боевого медика
Місячний календар риболовлі на січень 2023: коли клюватиме риба
Лучший клев в январе 2023: лунный календарь рыбалки для удачного улова
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт бургера
Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко
глінтвейн
Для Санты теплое молоко, а для взрослых — теплое вино: рецепт алкогольного и безалкогольного глинтвейна
Сосиска в тісті: рецепт приготування на сковороді та в духовці
Как в школьной столовой, только вкуснее! Три суперпростых рецепта приготовления сосисок в тесте
Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Думаешь, чего бы вкусного съесть? Держи рецепт сочных голубцов от Лизы Глинской

Видео
Карта бойових дій в Україні

Актуальная карта боевых действий в Украине 14 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України
Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины
0:05:17
Ситуація на Донецькому напрямку сьогодні - сюжет з передової
На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении
0:03:55
Олександр Односум: історія маріупольця про бомбардування Драмтеатру
Выжили после бомбардировки драмтеатра, но попали в фильтрационный лагерь: история супругов из Мариуполя
0:04:04
відновлення зору
Чтобы лучше видели цель! Как военным получить бесплатную лазерную коррекцию зрения
0:08:11
Чи планує Росія ще одну масовану ракетну атаку на Україну
Население должно быть готовым — Гуменюк о планах россиян нанести массированную ракетную атаку по Украине
0:04:13
Як у Львові ставлять протези українським військовим
Потерянная конечность — не приговор! Как во Львове ставят индивидуальные протезы военным
0:03:29
Військова Оксана Лебеденко нарешті повернула свою доньку з Росії
Пока была на передовой, родной брат вывез ребенка в Россию — щемящая история воссоединения военной и дочери
0:02:50
Військовий з Черкаської області обміняє будинок на автівки для ЗСУ
Частный дом в обмен на внедорожники для ВСУ — как военный хочет помочь собратьям
0:02:48
Франківські феї
Пока любимый на фронте… Как франковские “феи” защищают бойцов от врагов
Больше видео
церковні свята у січні 2023
Читать дальше
Сочельник, Рождество и Крещение: какие церковные праздники будут отмечать в январе 2023 года
Старий Новий рік
Читать дальше
Чтобы 2023 был намного лучше: поздравления со Старым Новым годом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь