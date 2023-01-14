Быстрый и полезный завтрак за 10 минут: диетические сырники от Аниты Луценко

Завтрак — один из главных приемов пищи, пренебрегать им не стоит. Однако далеко не всегда есть возможность и желание с самого утра что-то готовить, ведь это занимает столько времени.

Тем более, когда есть выбор между сном и едой, многие предпочтут сладкие сновидения вместо завтрака. В результате на перекус не хватит времени и единственное, что удастся ухватить — это крепкий кофе и бутерброд.

В долгосрочной перспективе такие завтраки могут привести к перееданиям во второй половине дня и к лишним сантиметрам вокруг талии.

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Хорошо, что существуют питательные завтраки, которые готовятся не более чем за 10 минут и позволяют не просто вкусно поесть, но и подольше поспать.

Известная фитнес-тренер Анита Луценко имеет в арсенале целых три вида быстрых и полезных завтраков: творожный, яичный и углеводный. Чтобы сохранять разнообразие, тренер постоянно чередует эти виды завтраков.

Приятный момент, что приготовление не занимает много времени. Одним из своих любимых быстрых рецептов сырников Анита поделилась в своем блоге на YouTube.

Рецепт быстрых сырников от Аниты Луценко

Анита Луценко рассказала, что главный секрет ее рецепта — консистенция творога. Он не должен быть жидким, хотя всегда можно его процедить и получить сухую рассыпчатую массу.

Ингредиенты:

творог — 250 г

мука — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

1 яйцо

ваниль

рафинированное масло — 1 ст. л.

Приготовление сырников от Аниты Луценко

В большую емкость высыпь весь творог и добавь яйцо. Если у тебя дома нет яиц, скрепить консистенцию поможет банан. После этого разомни ингредиенты вилкой.

К полученной массе добавь сахар (его количество регулируй по собственному вкусу) и ваниль. Снова все хорошо перемешай, добавь муку и еще раз перемешай — тесто готово.

Чтобы с утра облегчить себе жизнь, можешь воспользоваться лайфхаком Аниты Луценко и подготовить эту массу с вечера. Утром останется только достать ее из холодильника и обжарить.

Теперь, когда тесто для будущих сырников готово, возьми большую тарелку и всыпь туда немного муки. Это поможет сформировать шарообразную форму будущего завтрака.

Поставь сковородку на маленький огонь, подожди, пока она немного разогреется, и добавь масло.

Ложкой набирай творожную массу и отправляй порцию в тарелку с мукой. Это сделает тесто мягким, эластичным и позволит задать форму будущему сырнику.

Когда шарики готовы, выложи их на сковороду и слегка приплюсни. Жарь с обеих сторон до золотистой корочки или же отправь их на 5-7 минут в духовку, разогретую до 180 °С.

Подавать готовые сырники можно с любым дополнением, которое тебе нравится: сметана, арахисовая паста, джем и т.д. А дальше дело за малым, наслаждайся вкусным завтраком и начинай день удачно.

А если ты хочешь действительно удивить своих родных, можешь приготовить необычный творожный пирог. Рецепт львовского сырника найдешь в нашем материале.

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