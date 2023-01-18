Магия для твоего утра! Как приготовить очаровательные фиолетовые груши на завтрак

Иногда заставить себя подняться с кровати практически невозможно. Особенно часто это превращается в невыполнимую миссию, когда за окном туман, а за пределами одеяла — неприветливый морозец.
Кроме того, некоторым необходимо найти силы не только себя заставить проснуться в такое прохладное утро, но и своих заспанных малышей, которых и так жаль будить.
Но как взрослым, так и малышам придет на помощь вкусный завтрак, особенно если он еще и будет окутан настоящей магией утра. Спросишь, как так?
Блогер Яна Станишевская поделилась, как приготовить очаровательные фиолетовые груши на завтрак, которые никого не оставят равнодушным и заставят проснуться даже самых капризных и заспанных совят.
Голубой чай можно приобрести в любом специализированном магазинчике. Как уверяет Яна Станишевская, найти такой несложно, поскольку их сейчас немало.
Для выпечки, тостов, десертов и даже фиолетовых груш необходим очень важный и вкусный ингредиент — крем-сыр. Чтобы не покупать в магазине, ты можешь его приготовить самостоятельно. Читай простой рецепт крем-сыра.
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