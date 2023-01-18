Магия для твоего утра! Как приготовить очаровательные фиолетовые груши на завтрак

Иногда заставить себя подняться с кровати практически невозможно. Особенно часто это превращается в невыполнимую миссию, когда за окном туман, а за пределами одеяла — неприветливый морозец.

Кроме того, некоторым необходимо найти силы не только себя заставить проснуться в такое прохладное утро, но и своих заспанных малышей, которых и так жаль будить.

Но как взрослым, так и малышам придет на помощь вкусный завтрак, особенно если он еще и будет окутан настоящей магией утра. Спросишь, как так?

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Блогер Яна Станишевская поделилась, как приготовить очаровательные фиолетовые груши на завтрак, которые никого не оставят равнодушным и заставят проснуться даже самых капризных и заспанных совят.

Ингредиенты для завтрака с фиолетовой грушей

груши — 3-4 штуки

голубой чай — 10 граммов

кипяток — 1 литр

мед — 3 столовые ложки

сок половинки лимона

любимые специи (корица, гвоздика, ваниль) — по вкусу

Голубой чай можно приобрести в любом специализированном магазинчике. Как уверяет Яна Станишевская, найти такой несложно, поскольку их сейчас немало.

Способ приготовления завтрака из фиолетовых груш

Прежде всего, стоит заварить чай и оставить его на семь минут настаиваться. Затем вымыть и очистить груши от кожуры. Процедить чай, перелить его в кастрюлю, добавить к нему специи и мед. После этого в него можно погружать груши и ставить на огонь. Когда заметишь, что смесь закипает, к ней необходимо добавить сок лимона, чтобы голубой чай превратился в фиолетовый. В таком виде следует оставить вариться груши где-то на 40 минут. После приготовления груши необходимо оставить остывать. Можно на несколько часов, а можно даже на всю ночь, чтобы цвет был максимально насыщенным. При подаче блюда груши нужно вынуть из фиолетовой смеси, выложить их порционно на крем-сыр или йогурт, довершить небольшим количеством сиропа, в котором варился фрукт, и украсить мятой.

Для выпечки, тостов, десертов и даже фиолетовых груш необходим очень важный и вкусный ингредиент — крем-сыр. Чтобы не покупать в магазине, ты можешь его приготовить самостоятельно. Читай простой рецепт крем-сыра.

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